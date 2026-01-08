Is de nieuwe Van der Poel er? Christoph Roodhooft schat het helemaal in

Alpecin‑Premier Tech domineerde de voorbije kerstperiode bijna elke profcross. Christoph Roodhooft blikt terug op de prestaties van zijn renners en duidt hun ontwikkeling.

Sterke reeks van de ploeg

De ploeg won op één uitzondering na alle wedstrijden bij de mannen. Dat gebeurde niet alleen dankzij Mathieu van der Poel, maar ook door zeges van Tibor Del Grosso en Niels Vandeputte. Roodhooft noemt de resultaten opvallend sterk. “Het is de afgelopen weken boven onze eigen verwachtingen geweest”, klinkt het bij WielerFlits.

Hij geeft aan dat de ploeg vooraf op individuele uitschieters had gehoopt. Beide renners pakten echter twee overwinningen. Alleen in Dendermonde bleef de ploeg zonder zege door materiaalpech bij beide renners vroeg in de finale.

Roodhooft benadrukt dat de drie kopmannen efficiënt reden. Ze kozen telkens het juiste moment om door te drukken. Hij ziet hun prestaties als logisch gevolg van hun vormpeil.

Del Grosso als mogelijke opvolger

Volgens Roodhooft toont Del Grosso kenmerken van een renner die vaak wint. Over zijn potentieel om Van der Poel op te volgens is hij duidelijk. “Renners die veel winnen, hebben vaak een zekere X‑factor.” Hij beschouwt hem op dit moment als uitdager van Thibau Nys en noemt het uitzonderlijk om zo’n talent op die leeftijd in de ploeg te hebben.

Del Grosso maakte zich vooraf zorgen over rugklachten, iets wat ook bij een jonge Van der Poel voorkwam. Roodhooft wijst erop dat zulke klachten typisch zijn in drukke periodes. Hij benadrukt dat Del Grosso nog jong is en dat zijn lichaam verder moet ontwikkelen.



Lees ook... Nu al voorspeld dat zelfs Pogacar het hoofd moet buigen: "Van der Poel van een stratosferisch niveau"›

Aanpak binnen de ploeg

De ploeg gebruikt de ervaring met eerdere renners, maar zonder die te overschatten. Roodhooft besluit dat rugproblemen in het veldrijden veel voorkomen en niet volledig verdwijnen. “Tibor is de kerstperiode uiteindelijk goed doorgekomen en heeft dat goed aangepakt”, besluit hij.