OFFICIEEL Renner van Visma Lease a Bike zet punt achter carrière

Simon Yates beëindigt zijn loopbaan na een laatste succesvol seizoen. De renner van Visma Lease a Bike kiest op 33‑jarige leeftijd voor een definitief afscheid.

Einde van een lange carrière

Yates maakte via een brief bekend dat hij stopt met wielrennen, zo laat Visma Lease a Bike weten. De boodschap werd gepubliceerd op de website en sociale media van zijn ploeg. Zijn beslissing volgt na een jaar waarin hij nog belangrijke resultaten behaalde. De Brit won de Giro d’Italia en pakte een ritzege in de Tour de France.

In eerdere seizoenen verzamelde hij al overwinningen in alle grote rondes. Zijn eindzege in de Vuelta en zijn winst in Tirreno‑Adriatico behoren tot de opvallendste prestaties uit zijn carrière.

Reactie vanuit de ploeg

Binnen Visma Lease a Bike wordt zijn vertrek gezien als het einde van een bijzonder hoofdstuk. “Met Simon hebben we afgelopen jaar de Giro d’Italia gewonnen, een enorm mooi resultaat voor zowel hem als voor de ploeg”, aldus Grischa Niermann. Hij benadrukte dat de Giro een belangrijk doel was en dat Yates daarnaast met zijn Tourrit opnieuw zijn niveau aantoonde.

Volgens Niermann stopte Yates op een moment waarop hij nog steeds beslissend kon zijn. Hij klinkt: “Het is jammer dat hij nu stopt, maar hij doet dat op een absoluut hoogtepunt.” De sportief verantwoordelijke omschreef hem als een renner die uitblonk op cruciale momenten.

Profiel van een klassementsrenner

Yates stond bekend als een sterke klimmer met een uitgesproken vermogen om in grote rondes te pieken. Zijn onverwachte vormstijging in de Giro van vorig jaar werd door de ploeg gezien als typerend voor zijn karakter en wedstrijdinstinct.





Zijn loopbaan omvatte meerdere etappezeges in alle drie de grote rondes. De Brit liet daarbij zien dat hij zowel in rittenkoersen als in meerdaagse wedstrijden zijn plaats had tussen de beste klassementsrenners.

Afsluiting van een tijdperk

Met zijn afscheid verliest het peloton een ervaren renner die jarenlang op het hoogste niveau actief was. Zijn prestaties in 2025 vormden een passend slotstuk van een carrière die meer dan tien jaar duurde. De ploeg zal de komende periode verder werken zonder een van haar meest succesvolle renners. Yates laat een palmares achter dat hem een blijvende plaats geeft in de recente wielergeschiedenis.