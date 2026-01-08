📷 Soudal Quick-Step komt met groot sponsornieuws op mediadag

Soudal Quick‑Step heeft tijdens de mediadag een belangrijke contractverlenging bekendgemaakt. De ploeg verzekert zich daarmee van langdurige stabiliteit richting de komende jaren.

Partnerschap tot 2030 bevestigd

De ploeg meldt in een mededeling aan onze redactie dat de titelpartner zijn engagement verlengt tot 2030. Daarmee wordt een van de langstlopende samenwerkingen in het moderne wielrennen verdergezet. De uitbreiding bouwt voort op het akkoord uit 2023 en volgt op een periode waarin de ploeg wereldwijd succesvol bleef.

Sinds de start van de samenwerking behaalde het team 143 zeges in 25 landen. Die overwinningen variëren van klassiekers tot grote rondes, rittenkoersen en tijdritten. De ploeg benadrukt dat deze resultaten de constante competitiviteit onderstrepen.

Door deelname aan de grootste wedstrijden krijgt de sponsor het hele jaar door zichtbaarheid. De aanwezigheid in monumenten, grote rondes en WorldTour‑koersen zorgt voor een wereldwijd bereik.

Internationale waarde voor de sponsor

Het partnerschap biedt Soudal een brede exposure in Europa, Australië, Azië en Amerika. Dat gebeurt via televisie, media‑aandacht en activiteiten op locatie tijdens wedstrijden. De sponsor bereikt zo miljoenen volgers van de sport. Daarnaast omvat de samenwerking een uitgebreid hospitalityprogramma. Gasten krijgen toegang achter de schermen en race‑ervaringen die de relatie met klanten en partners versterken.

“Deze verlenging weerspiegelt een samenwerking die op elk niveau werkt”, aldus CEO Jurgen Foré. Hij benadrukt dat de ploeg hierdoor verder kan bouwen aan de toekomst. Ook Soudal‑CEO Dirk Coorevits onderstreept het belang van de overeenkomst. “Onze samenwerking is uitgegroeid tot iets waar we oprecht trots op zijn.” Hij verwijst naar de combinatie van prestaties, professionaliteit en teamgeest.



