📷 Van Aert, Van der Poel, Verdonschot...: Iserbyt krijgt veel steun

Het gedwongen afscheid van Eli Iserbyt laat niemand onberoerd in de wielerwereld. Onder meer Wout van Aert, Mathieu van der Poel en ex-bondscoach Sven Vanthourenhout steunen Iserbyt.

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook werkelijkheid geworden. Eli Iserbyt moet zijn fiets aan de haak hangen door een aanhoudende blessure aan de liesslagader van zijn linkerbeen, dat kondigde hij zelf aan op zijn sociale media.

Van Aert en Van der Poel reageren op afscheid Iserbyt

Het lokt bijzonder veel reacties uit, vooral van ex-collega's van Iserbyt. Onder meer Wout van Aert, Mathieu van der Poel, bondscoach Angelo De Clercq en lotgenote Laura Verdonschot reageerden.

Wout van Aert: 💔 👏🏼

Mathieu van der Poel: Veel sterkte 😢

Sep Vanmarcke: Veel sterkte man. Proficiat met wat je bereikt hebt de afgelopen jaren. Neem je tijd…❤️

Laura Verdonschot: ❤️❤️

Angelo De Clercq: 😢❤️

Vanthourenhout steekt Iserbyt hart onder de riem

Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout stak Iserbyt met een lang bericht op zijn sociale media een hart onder de riem. "Jouw carrière is er één geweest van uitzonderlijke gedrevenheid”, schrijft Vanthourenhout.

"Vanaf het moment dat je kwam aankloppen, voelde iedereen het: hier staat iemand met vuur, met karakter, met een enorme wil om beter te worden. Niet alleen winnen, maar elke dag opnieuw het maximum uit zichzelf halen - dat typeerde jou."

"Dat blessures uiteindelijk een punt zetten achter je carrière als sporter, is hard. Onrechtvaardig zelfs. Maar laat één ding duidelijk zijn: dit afscheid doet niets af aan wat je betekend hebt voor de sport, voor de ploeg, en voor iedereen die met jou heeft mogen werken."



