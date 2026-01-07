Is Van der Poel bang en pakt hij de cross anders aan na blessure van Van Aert?

Is Van der Poel bang en pakt hij de cross anders aan na blessure van Van Aert?
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De wintercampagne van Mathieu van der Poel verloopt zonder blessures. De recente val van Wout van Aert leidde tot vragen over risico's en aanpak.

Risico-inschatting tijdens de cross

Christoph Roodhooft geeft aan dat Van der Poel ondanks de gebeurtenissen met Van Aert niet anders naar de wedstrijden keek. “Maar nee. Uiteindelijk kun je overal risico’s lopen, ook op training. Wat dat betreft zie ik niet echt een verschil”, zegt hij aan WielerFlits.

Volgens hem blijft het wedstrijdkarakter een factor, maar hoort risico nu eenmaal bij de sport. Wie dat volledig wil vermijden, heeft volgens hem weinig opties buiten binnenblijven. De staf zag geen aanleiding om de aanpak aan te passen. De focus lag op het afronden van de geplande reeks wedstrijden en het behouden van regelmaat.

Voorbereiding richting WK en voorjaar

Nu volgt een langere trainingsperiode. “In de eerste plaats zal het deugd doen dat hij nog eens goed zal kunnen doortrainen.” De komende weken worden gebruikt om onderdelen op te pikken die door de recente wedstrijden minder aandacht kregen.

Hij benadrukte dat Van der Poel volgens planning werkt richting het WK in Hulst. De voorbereiding op het voorjaar van 2026 blijft daarbij een centraal doel. Het vasthouden aan het huidige ritme is volgens hem essentieel om de lijn door te trekken.

Continuïteit in het programma

Lees ook... Anders dan Evenepoel: Van Aert heeft twee voordelen bij blessure
De trainingsfase moet zorgen voor stabiliteit na een intensieve periode. De ploeg wil de opgebouwde vorm consolideren en tegelijk ruimte creëren voor verdere verfijning. Roodhooft gaf aan dat de Nederlander op schema ligt en dat het belangrijk is om dat niveau te behouden. De komende weken worden daarom strak georganiseerd, met aandacht voor herstel en specifieke trainingsblokken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Wout Van Aert
Christoph Roodhooft

Meer nieuws

Vertrek bij Soudal Quick-Step: einde carrière nadert voor amper 24-jarige renner

Vertrek bij Soudal Quick-Step: einde carrière nadert voor amper 24-jarige renner

21:30
Te veel volk om Evenepoel te begeleiden? José De Cauwer zegt waar het op staat

Te veel volk om Evenepoel te begeleiden? José De Cauwer zegt waar het op staat

20:30
Parcoursaanpassing en geen verkenning: Thibau Nys zegt hoeveel invloed dit heeft op BK veldrijden

Parcoursaanpassing en geen verkenning: Thibau Nys zegt hoeveel invloed dit heeft op BK veldrijden

19:00
Patrick Lefevere grijpt in door gezondheidsproblemen: "Niet vragen, want dat zal niet gaan"

Patrick Lefevere grijpt in door gezondheidsproblemen: "Niet vragen, want dat zal niet gaan"

18:30
Van dopinggebruik beschuldigde renner die vertrok bij Movistar doet zijn verhaal

Van dopinggebruik beschuldigde renner die vertrok bij Movistar doet zijn verhaal

18:00
Twijfel over doorgaan BK veldrijden groeit: dit is het grote gevaar

Twijfel over doorgaan BK veldrijden groeit: dit is het grote gevaar

17:00
Anders dan Evenepoel: Van Aert heeft twee voordelen bij blessure

Anders dan Evenepoel: Van Aert heeft twee voordelen bij blessure

08:30
'Onverwacht: Wielerploeg weigert naar de Giro 2026 te trekken'

'Onverwacht: Wielerploeg weigert naar de Giro 2026 te trekken'

16:00
"De kans is niet heel groot": Roodhooft drukt hoop over Van der Poel de kop in

"De kans is niet heel groot": Roodhooft drukt hoop over Van der Poel de kop in

07:30
Lefevere heeft wat te zeggen over val Van Aert en programma Evenepoel: "Van der Poel is hors catégorie"

Lefevere heeft wat te zeggen over val Van Aert en programma Evenepoel: "Van der Poel is hors catégorie"

07:00
"Het gaat niet goed": zorgen om Eddy Merckx blijven groot

"Het gaat niet goed": zorgen om Eddy Merckx blijven groot

15:00
OFFICIEEL Renner van Visma Lease a Bike zet punt achter carrière

OFFICIEEL Renner van Visma Lease a Bike zet punt achter carrière

14:15
Tom Dumoulin heeft een nieuwe job: "Maar ik ga geen enkele renner benaderen"

Tom Dumoulin heeft een nieuwe job: "Maar ik ga geen enkele renner benaderen"

14:00
Slaat voormalig wereldkampioen toe op BK? "Hij mag niet vergeten worden"

Slaat voormalig wereldkampioen toe op BK? "Hij mag niet vergeten worden"

13:30
Na flop op EK: Deense bondscoach verrast met uitspraak over Vingegaard en WK

Na flop op EK: Deense bondscoach verrast met uitspraak over Vingegaard en WK

13:00
📷 Winterweer treft BK veldrijden: Belgian Cycling moet ingrijpen

📷 Winterweer treft BK veldrijden: Belgian Cycling moet ingrijpen

12:30
Na amper één seizoen: Soudal Quick-Step pakt uit met stevige contractverlenging

Na amper één seizoen: Soudal Quick-Step pakt uit met stevige contractverlenging

11:30
"Helaas": Lefevere ziet iets bij Soudal Quick-Step wat hij nooit had

"Helaas": Lefevere ziet iets bij Soudal Quick-Step wat hij nooit had

11:00
Nys en co zijn gewaarschuwd: Hermans verwacht stevige problemen op BK

Nys en co zijn gewaarschuwd: Hermans verwacht stevige problemen op BK

10:00
"Hij zal er heel dicht bij zijn": Wellens klaar en duidelijk over BK veldrijden

"Hij zal er heel dicht bij zijn": Wellens klaar en duidelijk over BK veldrijden

09:00
Vier maanden na zijn beroerte: Belgische renner heeft goed nieuws

Vier maanden na zijn beroerte: Belgische renner heeft goed nieuws

08:00
Voormalig veldrijder gelooft Mathieu van der Poel niet

Voormalig veldrijder gelooft Mathieu van der Poel niet

06/01
Hoelang mag Van Aert van de fiets blijven? "Vanaf dan wordt het een probleem"

Hoelang mag Van Aert van de fiets blijven? "Vanaf dan wordt het een probleem"

06/01
Veiligheid Van der Poel al vaak in het gedrang gekomen: frustratie over de straffen loopt op

Veiligheid Van der Poel al vaak in het gedrang gekomen: frustratie over de straffen loopt op

06/01
Adrie van der Poel geeft de hoop niet op: "Ik ga ervan uit dat Mathieu er gewoon bij is"

Adrie van der Poel geeft de hoop niet op: "Ik ga ervan uit dat Mathieu er gewoon bij is"

06/01
Jarige Lefevere (71) overleeft strijd in ziekenhuis en drinkt even geen alcohol meer: "Bijna fataal geweest"

Jarige Lefevere (71) overleeft strijd in ziekenhuis en drinkt even geen alcohol meer: "Bijna fataal geweest"

06/01
'Dit is het programma van Wout van Aert in 2026'

'Dit is het programma van Wout van Aert in 2026'

06/01
Evenepoel zet positie van andere belangrijke klassementsman en ex-Girowinnaar onder druk

Evenepoel zet positie van andere belangrijke klassementsman en ex-Girowinnaar onder druk

06/01
Slaat Van der Poel veldritseizoen over? Vader Adrie zegt wanneer het zal gebeuren

Slaat Van der Poel veldritseizoen over? Vader Adrie zegt wanneer het zal gebeuren

06/01
Lefevere erg realistisch over de droom van Evenepoel: geld alleen volstaat niet

Lefevere erg realistisch over de droom van Evenepoel: geld alleen volstaat niet

06/01
Lidl-Trek versterkt zich fors voor klassementswerk, familielid Tom Boonen zegt de koers vaarwel

Lidl-Trek versterkt zich fors voor klassementswerk, familielid Tom Boonen zegt de koers vaarwel

06/01
Hoe kan Evenepoel de Tour winnen? Eddy Merckx heeft één advies

Hoe kan Evenepoel de Tour winnen? Eddy Merckx heeft één advies

06/01
Geen slachtoffer van de fusie: Kobe Goossens onthult échte reden voor afscheid

Geen slachtoffer van de fusie: Kobe Goossens onthult échte reden voor afscheid

06/01
Nieuw dopinggeval bij Movistar? Renner verliet Spaanse ploeg in alle stilte

Nieuw dopinggeval bij Movistar? Renner verliet Spaanse ploeg in alle stilte

06/01
Blessure voordeel voor Van Aert? Van Avermaet zegt waar het op staat

Blessure voordeel voor Van Aert? Van Avermaet zegt waar het op staat

06/01
Wereldbeker in Zonhoven breekt record ondanks afwezigheid Van Aert

Wereldbeker in Zonhoven breekt record ondanks afwezigheid Van Aert

05/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Patrick Lefevere Thibau Nys Eddy Merckx Quinten Hermans Erwin Vervecken Ruben Antonio Almeida Guerreiro Adrie Van Der Poel Derek Gee Jan Bakelants Dion Smith Jonas Vingegaard Rasmussen Valentin Paret-Peintre Bert Scheirlinckx Michael Vanthourenhout Jai Hindley Tom Dumoulin Thijs Van Amerongen

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved