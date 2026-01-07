Is Van der Poel bang en pakt hij de cross anders aan na blessure van Van Aert?

De wintercampagne van Mathieu van der Poel verloopt zonder blessures. De recente val van Wout van Aert leidde tot vragen over risico's en aanpak.

Risico-inschatting tijdens de cross

Christoph Roodhooft geeft aan dat Van der Poel ondanks de gebeurtenissen met Van Aert niet anders naar de wedstrijden keek. “Maar nee. Uiteindelijk kun je overal risico’s lopen, ook op training. Wat dat betreft zie ik niet echt een verschil”, zegt hij aan WielerFlits.

Volgens hem blijft het wedstrijdkarakter een factor, maar hoort risico nu eenmaal bij de sport. Wie dat volledig wil vermijden, heeft volgens hem weinig opties buiten binnenblijven. De staf zag geen aanleiding om de aanpak aan te passen. De focus lag op het afronden van de geplande reeks wedstrijden en het behouden van regelmaat.

Voorbereiding richting WK en voorjaar

Nu volgt een langere trainingsperiode. “In de eerste plaats zal het deugd doen dat hij nog eens goed zal kunnen doortrainen.” De komende weken worden gebruikt om onderdelen op te pikken die door de recente wedstrijden minder aandacht kregen.

Hij benadrukte dat Van der Poel volgens planning werkt richting het WK in Hulst. De voorbereiding op het voorjaar van 2026 blijft daarbij een centraal doel. Het vasthouden aan het huidige ritme is volgens hem essentieel om de lijn door te trekken.

Continuïteit in het programma

De trainingsfase moet zorgen voor stabiliteit na een intensieve periode. De ploeg wil de opgebouwde vorm consolideren en tegelijk ruimte creëren voor verdere verfijning. Roodhooft gaf aan dat de Nederlander op schema ligt en dat het belangrijk is om dat niveau te behouden. De komende weken worden daarom strak georganiseerd, met aandacht voor herstel en specifieke trainingsblokken.