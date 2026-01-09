"Stikjaloers": Quinten Hermans zegt wie van Visma graag in zijn plaats zou zijn

Quinten Hermans bereidt zijn seizoen op een ongebruikelijke locatie voor. Zijn nieuwe ploeg kiest bewust voor een hoogtestage buiten de klassieke Europese opties.

Ongewone keuze voor Chili

Quinten Hermans en zijn team trekken de komende weken naar Chili voor een langdurige trainingsperiode. De ploeg verblijft er op aanzienlijke hoogte nabij Santiago. “Ik ken er alvast eentje die stikjaloers is: Victor Campenaerts”, laat Hermans weten in Het Belang van Limburg.

Het idee ontstond via een contact met ervaring in andere sporten op grote hoogte. Volgens Hermans is het uitzonderlijk dat een wielerploeg voor Chili kiest, al hoorde hij Colombia wel al eerder als bestemming vallen. De stage duurt vier weken en moet een stevige basis leggen voor het voorjaar.

De renner benadrukt dat de locatie past binnen de aanpak van zijn nieuwe ploeg. De nadruk ligt meer op klimwerk, wat deze voorbereiding logisch maakt. Hermans verwijst daarbij naar verschillen met zijn vorige team.

Voorbereiding richting voorjaar

Hermans geeft aan dat de trainingsperiode gevolgd wordt door een herstelmoment. De terugkeer naar zeeniveau vraagt volgens hem tijd. Hij vertelt dat de ploeg erop rekent dat de hoogteprikkel langdurig effect zal hebben.

Met het oog op zijn doelen richt Hermans zich op wedstrijden in maart. “Ik zou echt top willen zijn in de periode van de Strade Bianche en de Tirreno‑Adriatico”, geeft hij zijn doelstellingen meteen een naam.





Daarnaast wil hij ook in de Ardennenklassiekers presteren. Zijn grote rondedoel ligt elders, want de Giro maakt geen deel uit van zijn programma. Hermans besluit dat de Tour of de Vuelta waarschijnlijker is.