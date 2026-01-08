Dan toch geen goed nieuws: Tim Merlier zegt wanneer hij pas zal koersen in 2026

Dan toch geen goed nieuws: Tim Merlier zegt wanneer hij pas zal koersen in 2026
Foto: © photonews

Tim Merlier geeft een stand van zaken over zijn knieblessure en de impact op zijn seizoensstart. Zijn voorbereiding verloopt anders dan gepland en zorgt voor onzekerheid richting de eerste wedstrijden.

Blessure vertraagt seizoensopbouw

Merlier bevestigt dat hij niet kan starten in de AlUla Tour eind januari. De knieproblemen die eind november opdoken, blijven zijn voorbereiding beïnvloeden. “Ik kan niets zeggen over wat precies het probleem was”, klinkt het in Het Nieuwsblad. De oorzaak is volgens hem en de medische staf nog steeds niet duidelijk.

Sinds het optreden van de klachten moest hij meerdere keren rust nemen. Pogingen om te hervatten liepen telkens spaak, waardoor hij nog niet volledig kan trainen met de rest van de ploeg. Hij geeft aan dat het herstel traag maar positief evolueert.

Hoewel de pijn verdwenen is, voelt hij zich nog niet volledig wedstrijdfit. De belasting op beide knieën zorgde tijdelijk voor bijkomende hinder, al verdween die snel. Een concrete datum voor zijn rentree is er nog niet.

Onzekerheid over eerste koers

Merlier sluit deelname aan de AlUla Tour definitief uit. “Als ik me goed voel en de trainers akkoord zijn, zullen we een datum prikken om terug in competitie te komen.” Hij richt zich voorlopig op de klassieke periode, met Kuurne als mogelijk doel, terwijl de Omloop niet op zijn programma staat.

Merlier betreurt dat hij enkele winteractiviteiten moest missen, maar blijft gemotiveerd. Hij verwijst naar zijn voorliefde voor wedstrijden in de woestijn en benadrukt dat er nog andere opties zijn later in het seizoen.

Lees ook... 'Tim Merlier heeft knopen doorgehakt bij Soudal Quick-Step'

Over de mogelijkheid dat hij de blessure opliep tijdens Boonen & Friends wil Merlier niet ingaan. Hij verwijst naar zijn jarenlange ervaring in het veldrijden en het wisselen van posities op de fiets, wat volgens hem geen aanleiding vormt voor de blessure.

