Twijfel over doorgaan BK veldrijden groeit: dit is het grote gevaar

De voorbereiding op het BK veldrijden in Beringen verloopt onder verhoogde aandacht. De staat van het parcours en de weersvoorspellingen zorgen voor bijkomende onzekerheid.

Aanpassingen aan het parcours

Tijdens een inspectie werd duidelijk dat een belangrijke klim uit het traject moet verdwijnen. “Het gaat om de klim die in normale omstandigheden de ideale scherprechter geweest zou zijn. De betere renners zouden er net naar boven kunnen rijden, de mindere goden absoluut niet”, aldus Erwin Vervecken bij Sporza.

Door de sneeuw en het risico op ijs wordt zelfs lopen op die strook te moeilijk, waardoor een wijziging noodzakelijk werd. Belgian Cycling bevestigde dat er geen alternatief was. De organisatie benadrukt dat het parcours ondanks de omleiding voldoende hoogteverschil behoudt en dat de steile helling te gevaarlijk zou zijn.

Veiligheidsmaatregelen en beperkingen

Om bijkomende schade te vermijden geldt een trainingsverbod tot zaterdagochtend. “Wie vrijdag wil, zal worden geweerd”, klinkt het bij de wielerbond. De maatregel moet voorkomen dat het parcours verder verslechtert door intensief gebruik in winterse omstandigheden.

Vervecken gaf aan dat het risico niet volledig kan worden uitgesloten. “Het is nog te doen, maar in koers nemen renners risico's en dan zijn er zeker valpartijen.” Volgens hem zijn alternatieve zones smaller en bieden ze geen betere oplossing.

Kans op doorgaan van het BK

De slaagkans dat het BK effectief zal plaatsvinden blijft volgens Vervecken hoog. “90 procent”, voegt hij eraan toe. Al is er ook een groot gevaar. Hij waarschuwt dat regen op vrijdag gevolgd door vrieskou het parcours spiegelglad kan maken, wat een ernstig gevaar vormt.





De sneeuw zelf is volgens hem minder problematisch omdat sporen kunnen worden verwarmd en bijgewerkt. “Als deze sport olympisch wil worden, moet men hier mee kunnen omgaan. Het moet kunnen.” Belgian Cycling blijft optimistisch: “Het BK gaat zeker door, 100 procent.” De wielerbond verzekert dat het parcours ijsvrij zal worden gehouden en dat personeel permanent paraat staat.