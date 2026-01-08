OFFICIEEL Soudal Quick-Step verlengt contract van topper tot eind 2029

Soudal Quick‑Step heeft het contract van Paul Magnier verlengd tot eind 2029. De jonge Fransman blikt vooruit op zijn ambities en zijn rol binnen de ploeg.

Verlenging na sterk seizoen

Magnier blijft vier extra jaren verbonden aan de ploeg. De renner kende een uitzonderlijk 2025 met negentien zeges, verspreid over sprintoverwinningen en prestaties in eendagswedstrijden. Zijn resultaten in onder meer Hageland, Heistse Pijl, de Elfstedenronde en Fourmies bevestigden zijn groeiende veelzijdigheid.

Hij kijkt tevreden terug op zijn eerste periode bij het team. “Mijn eerste twee jaar bij het team waren ongelooflijk”, zegt hij in een mededeling aan onze redactie. Magnier benadrukt dat hij zich gesteund voelt en dat de omgeving hem toelaat optimaal te presteren. De contractverlenging betekent voor hem een bevestiging van vertrouwen. Hij geeft aan dat de ploeg samen met hem verder wil bouwen na zijn succesvolle seizoen.

Ambities richting klassiekers

Magnier richt zich de komende jaren nadrukkelijk op het klassieke werk. “Het team heeft zijn kern voor de klassiekers verder versterkt, en dat geeft me veel vertrouwen om in die richting te blijven groeien.” Hij ziet de ervaring van zijn ploegmaats als een belangrijke factor in zijn ontwikkeling.

Zijn doel is om structureel beter te worden en regelmatig te winnen. De eerste wedstrijden van zijn seizoen, waaronder de Classica Comunitat Valenciana en de Volta ao Algarve, dienen als voorbereiding op het voorjaar.

Waardering vanuit het management



CEO Jurgen Foré onderstreept het belang van Magnier voor de ploeg. “Paul beschikt over uitzonderlijk talent en een indrukwekkend competitief instinct.” Hij verwijst naar de maturiteit en ambitie die Magnier sinds zijn profdebuut toont. De ploeg ziet hem als een belangrijke bouwsteen voor de toekomst. Vandaag kondigde Soudal ook aan dat het als sponsor tot 2030 aan de ploeg verbonden blijft.