'Onverwacht: Wielerploeg weigert naar de Giro 2026 te trekken'

'Onverwacht: Wielerploeg weigert naar de Giro 2026 te trekken'
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Cofidis heeft een opvallende keuze gemaakt voor 2026. De Franse ploeg laat de Giro d'Italia links liggen, ondanks een automatische uitnodiging.

Beslissing van Cofidis

Cofidis beschikt dit seizoen over een Pro‑licentie na de degradatie in de UCI‑puntencyclus 2023‑2025. Ondanks die status had de ploeg voldoende punten verzameld om automatisch toegang te krijgen tot alle WorldTour‑wedstrijden, inclusief de Giro.

Toch werd de Italiaanse rittenkoers bewust uit het programma geschrapt. De afwezigheid van de wedstrijd in de officiële kalender van de ploeg vormde al een aanwijzing, waarna interne bronnen bevestigden aan Cycling Pro dat Cofidis niet aan de start zal verschijnen.

De Giro van 2026 loopt van 8 tot 31 mei, met een start in Bulgarije en een aankomst in Rome. De beslissing van Cofidis creëert automatisch een extra plaats voor een andere Pro‑team.

Gevolgen voor de startlijst

Volgens de UCI‑regels verschijnen 23 teams aan de start. De 18 WorldTour‑ploegen zijn zeker van deelname, net als Tudor Pro Cycling en Pinarello‑Q36.5 Pro Cycling Team. Door de terugtrekking van Cofidis kan organisator RCS Sport drie andere Pro‑teams selecteren.

Twee Italiaanse ploegen komen daarbij vrijwel automatisch in beeld: Bardiani CSF 7 Saber en Polti VisitMalta, de enige Italiaanse teams met een UCI‑licentie die in aanmerking komen voor een wildcard. Solution Tech NIPPO Rali valt af omdat het in 2025 niet in de top 30 van het UCI‑klassement eindigde.

De vrijgekomen plaats kan naar andere geïnteresseerde Pro‑teams gaan. TotalEnergies geldt als een logische kandidaat, gezien eerdere deelnames en de sterke ranking onder de ploegen zonder automatische uitnodiging in 2025. Daarnaast is er de optie van Unibet Rose Rockets, een relatief nieuw project dat zich recent versterkte met renners als Dylan Groenewegen, Victor Lafay en Wout Poels. Hun groeiende kern maakt hen een serieuze gegadigde.

Andere mogelijke keuzes zijn Spaanse formaties zoals Caja Rural‑Seguros RGA, Burgos Burpellet BH en Equipo Kern Pharma. Toch is de verwachting dat deze teams hun focus vooral op de Vuelta a España zullen leggen, waardoor deelname aan de Giro minder waarschijnlijk lijkt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Giro d'Italia

Meer nieuws

Parcoursaanpassing en geen verkenning: Thibau Nys zegt hoeveel invloed dit heeft op BK veldrijden

Parcoursaanpassing en geen verkenning: Thibau Nys zegt hoeveel invloed dit heeft op BK veldrijden

19:00
Patrick Lefevere grijpt in door gezondheidsproblemen: "Niet vragen, want dat zal niet gaan"

Patrick Lefevere grijpt in door gezondheidsproblemen: "Niet vragen, want dat zal niet gaan"

18:30
Van dopinggebruik beschuldigde renner die vertrok bij Movistar doet zijn verhaal

Van dopinggebruik beschuldigde renner die vertrok bij Movistar doet zijn verhaal

18:00
Twijfel over doorgaan BK veldrijden groeit: dit is het grote gevaar

Twijfel over doorgaan BK veldrijden groeit: dit is het grote gevaar

17:00
"Het gaat niet goed": zorgen om Eddy Merckx blijven groot

"Het gaat niet goed": zorgen om Eddy Merckx blijven groot

15:00
Tom Dumoulin heeft een nieuwe job: "Maar ik ga geen enkele renner benaderen"

Tom Dumoulin heeft een nieuwe job: "Maar ik ga geen enkele renner benaderen"

14:00
OFFICIEEL Renner van Visma Lease a Bike zet punt achter carrière

OFFICIEEL Renner van Visma Lease a Bike zet punt achter carrière

14:15
Slaat voormalig wereldkampioen toe op BK? "Hij mag niet vergeten worden"

Slaat voormalig wereldkampioen toe op BK? "Hij mag niet vergeten worden"

13:30
Na flop op EK: Deense bondscoach verrast met uitspraak over Vingegaard en WK

Na flop op EK: Deense bondscoach verrast met uitspraak over Vingegaard en WK

13:00
📷 Winterweer treft BK veldrijden: Belgian Cycling moet ingrijpen

📷 Winterweer treft BK veldrijden: Belgian Cycling moet ingrijpen

12:30
Na amper één seizoen: Soudal Quick-Step pakt uit met stevige contractverlenging

Na amper één seizoen: Soudal Quick-Step pakt uit met stevige contractverlenging

11:30
"Helaas": Lefevere ziet iets bij Soudal Quick-Step wat hij nooit had

"Helaas": Lefevere ziet iets bij Soudal Quick-Step wat hij nooit had

11:00
Nys en co zijn gewaarschuwd: Hermans verwacht stevige problemen op BK

Nys en co zijn gewaarschuwd: Hermans verwacht stevige problemen op BK

10:00
"Hij zal er heel dicht bij zijn": Wellens klaar en duidelijk over BK veldrijden

"Hij zal er heel dicht bij zijn": Wellens klaar en duidelijk over BK veldrijden

09:00
Anders dan Evenepoel: Van Aert heeft twee voordelen bij blessure

Anders dan Evenepoel: Van Aert heeft twee voordelen bij blessure

08:30
Vier maanden na zijn beroerte: Belgische renner heeft goed nieuws

Vier maanden na zijn beroerte: Belgische renner heeft goed nieuws

08:00
"De kans is niet heel groot": Roodhooft drukt hoop over Van der Poel de kop in

"De kans is niet heel groot": Roodhooft drukt hoop over Van der Poel de kop in

07:30
Lefevere heeft wat te zeggen over val Van Aert en programma Evenepoel: "Van der Poel is hors catégorie"

Lefevere heeft wat te zeggen over val Van Aert en programma Evenepoel: "Van der Poel is hors catégorie"

07:00
Jarige Lefevere (71) overleeft strijd in ziekenhuis en drinkt even geen alcohol meer: "Bijna fataal geweest"

Jarige Lefevere (71) overleeft strijd in ziekenhuis en drinkt even geen alcohol meer: "Bijna fataal geweest"

20:00
Voormalig veldrijder gelooft Mathieu van der Poel niet

Voormalig veldrijder gelooft Mathieu van der Poel niet

06/01
Veiligheid Van der Poel al vaak in het gedrang gekomen: frustratie over de straffen loopt op

Veiligheid Van der Poel al vaak in het gedrang gekomen: frustratie over de straffen loopt op

06/01
Evenepoel zet positie van andere belangrijke klassementsman en ex-Girowinnaar onder druk

Evenepoel zet positie van andere belangrijke klassementsman en ex-Girowinnaar onder druk

06/01
Adrie van der Poel geeft de hoop niet op: "Ik ga ervan uit dat Mathieu er gewoon bij is"

Adrie van der Poel geeft de hoop niet op: "Ik ga ervan uit dat Mathieu er gewoon bij is"

06/01
Lefevere erg realistisch over de droom van Evenepoel: geld alleen volstaat niet

Lefevere erg realistisch over de droom van Evenepoel: geld alleen volstaat niet

06/01
Lidl-Trek versterkt zich fors voor klassementswerk, familielid Tom Boonen zegt de koers vaarwel

Lidl-Trek versterkt zich fors voor klassementswerk, familielid Tom Boonen zegt de koers vaarwel

06/01
Hoe kan Evenepoel de Tour winnen? Eddy Merckx heeft één advies

Hoe kan Evenepoel de Tour winnen? Eddy Merckx heeft één advies

06/01
Hoelang mag Van Aert van de fiets blijven? "Vanaf dan wordt het een probleem"

Hoelang mag Van Aert van de fiets blijven? "Vanaf dan wordt het een probleem"

06/01
Geen slachtoffer van de fusie: Kobe Goossens onthult échte reden voor afscheid

Geen slachtoffer van de fusie: Kobe Goossens onthult échte reden voor afscheid

06/01
Nieuw dopinggeval bij Movistar? Renner verliet Spaanse ploeg in alle stilte

Nieuw dopinggeval bij Movistar? Renner verliet Spaanse ploeg in alle stilte

06/01
Slaat Van der Poel veldritseizoen over? Vader Adrie zegt wanneer het zal gebeuren

Slaat Van der Poel veldritseizoen over? Vader Adrie zegt wanneer het zal gebeuren

06/01
"Veelzeggend": Bart Wellens stelde iets vast bij Thibau Nys

"Veelzeggend": Bart Wellens stelde iets vast bij Thibau Nys

06/01
'Dit is het programma van Wout van Aert in 2026'

'Dit is het programma van Wout van Aert in 2026'

06/01
🎥 Van der Poel is gewaarschuwd: Pogacar laat zijn intenties duidelijk zien

🎥 Van der Poel is gewaarschuwd: Pogacar laat zijn intenties duidelijk zien

06/01
Voormalige Belgische wereldkampioen hangt zijn fiets aan de haak

Voormalige Belgische wereldkampioen hangt zijn fiets aan de haak

06/01
Blessure voordeel voor Van Aert? Van Avermaet zegt waar het op staat

Blessure voordeel voor Van Aert? Van Avermaet zegt waar het op staat

06/01
Wat denkt hij van Merlier? Magnier geeft zijn ongezouten mening

Wat denkt hij van Merlier? Magnier geeft zijn ongezouten mening

06/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Patrick Lefevere Thibau Nys Erwin Vervecken Ruben Antonio Almeida Guerreiro Adrie Van Der Poel Quinten Hermans Eddy Merckx Jan Bakelants Emiel Verstrynge Thijs Al Tim Merlier Laurens Ten Dam Greg Van Avermaet Laurens Sweeck Gijs Van Hoecke Thijs Zonneveld Tadej Pogacar

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved