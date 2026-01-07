'Onverwacht: Wielerploeg weigert naar de Giro 2026 te trekken'

Cofidis heeft een opvallende keuze gemaakt voor 2026. De Franse ploeg laat de Giro d'Italia links liggen, ondanks een automatische uitnodiging.

Beslissing van Cofidis

Cofidis beschikt dit seizoen over een Pro‑licentie na de degradatie in de UCI‑puntencyclus 2023‑2025. Ondanks die status had de ploeg voldoende punten verzameld om automatisch toegang te krijgen tot alle WorldTour‑wedstrijden, inclusief de Giro.

Toch werd de Italiaanse rittenkoers bewust uit het programma geschrapt. De afwezigheid van de wedstrijd in de officiële kalender van de ploeg vormde al een aanwijzing, waarna interne bronnen bevestigden aan Cycling Pro dat Cofidis niet aan de start zal verschijnen.

De Giro van 2026 loopt van 8 tot 31 mei, met een start in Bulgarije en een aankomst in Rome. De beslissing van Cofidis creëert automatisch een extra plaats voor een andere Pro‑team.

Gevolgen voor de startlijst

Volgens de UCI‑regels verschijnen 23 teams aan de start. De 18 WorldTour‑ploegen zijn zeker van deelname, net als Tudor Pro Cycling en Pinarello‑Q36.5 Pro Cycling Team. Door de terugtrekking van Cofidis kan organisator RCS Sport drie andere Pro‑teams selecteren.

Twee Italiaanse ploegen komen daarbij vrijwel automatisch in beeld: Bardiani CSF 7 Saber en Polti VisitMalta, de enige Italiaanse teams met een UCI‑licentie die in aanmerking komen voor een wildcard. Solution Tech NIPPO Rali valt af omdat het in 2025 niet in de top 30 van het UCI‑klassement eindigde.





De vrijgekomen plaats kan naar andere geïnteresseerde Pro‑teams gaan. TotalEnergies geldt als een logische kandidaat, gezien eerdere deelnames en de sterke ranking onder de ploegen zonder automatische uitnodiging in 2025. Daarnaast is er de optie van Unibet Rose Rockets, een relatief nieuw project dat zich recent versterkte met renners als Dylan Groenewegen, Victor Lafay en Wout Poels. Hun groeiende kern maakt hen een serieuze gegadigde.

Andere mogelijke keuzes zijn Spaanse formaties zoals Caja Rural‑Seguros RGA, Burgos Burpellet BH en Equipo Kern Pharma. Toch is de verwachting dat deze teams hun focus vooral op de Vuelta a España zullen leggen, waardoor deelname aan de Giro minder waarschijnlijk lijkt.