Lampaert flink beetgenomen en heeft boodschap over Evenepoel: "Geen slecht woord over hem, maar..."
Yves Lampaert is niet langer de ploegmaat van Remco Evenepoel en denkt dat hij het verschil wel zal merken. Zelfs alleen al aan de sfeer in de groep.

Evenepoel is inmiddels verhuisd naar Red Bull-BORA-hansgrohe en Lampaert maakt zich op voor een nieuw seizoen als renner van Soudal Quick-Step. In de podcast Live Slow Ride Fast laat Lampaert zich uit over wat algemeen wordt aangenomen, namelijk dat Soudal Quick-Step na het vertrek van Evenepoel zich weer meer richt op de klassiekers.

"We hebben een goede groep, maar dat was met Remco erbij ook het geval", verzekert Lampaert. Al was dat dan wel op een andere manier. De ploeg vormen rond een klassementsman in een grote ronde is een serieuze zaak. Lampaert reed aan de zijde van Evenepoel toen die in de Tour van 2024 op de derde plaats eindigde in het klassement.

Grote ronden bijna een andere sport

Het zal misschien toch ergens een opluchting zijn om door het vertrek van Evenepoel niet een van de grootste namen in het rondewerk in de eigen ploeg te hebben. "Geen slecht woord over hem, maar als je wil scoren in een grote ronde... Dat wordt bijna een andere sport, hé." Elke dag opnieuw kan het dan immers een cruciale dag zijn.

Lampaert bedoelt dat klassementsmannen zich daar ook naar gedragen. "Die mannen zijn nog serieuzer met hun vak bezig dan de klassiekerrenners." De specialisten in de klassiekers hebben elke koers slechts één dag om zich helemaal uit te leven. Het rijden van eendagskoersen of rittenkoersen zijn twee zeer verschillende zaken.

Nederlandse ploegmaats dollen met Lampaert

Dat de sfeer anno 2026 wel goed zit bij Soudal Quick-Step, onderstreepte Lampaert met een anekdote. Zijn Nederlandse ploegmaats Pascal Eenkhoorn en Dylan van Baarle hadden hem wijsgemaakt dat elke gast 1000 euro kreeg om aan de podcast deel te nemen. Eenkhoorn biechtte later wel op dat het een grap was. 

