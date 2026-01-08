Emiel Verstrynge hakt knoop door over deelname aan WK veldrijden

Emiel Verstrynge blikt vooruit op het BK veldrijden en maakt tegelijk duidelijk welke richting zijn seizoen uitgaat. Zijn recente resultaten plaatsen hem in de kopgroep van favorieten.

Ambitie richting het BK

Verstrynge reed de voorbije weken meerdere topresultaten bijeen, waardoor hij zich nadrukkelijk in de favorietenrol fietste. “Ik start in Beringen met een gezonde ambitie en met een podiumplaats als inzet”, klonk het op een persconferentie naar aanleiding van het BK. De wisselende weersomstandigheden maken het volgens hem een onvoorspelbare wedstrijd.

Hij kent het parcours van eerdere edities, al lagen die meestal vroeg in het seizoen. De constante veranderingen in ondergrond en omstandigheden zorgen ervoor dat hij rekening houdt met een zware strijd.

Zijn regelmaat van de afgelopen weken geeft hem vertrouwen. De prestaties in Gavere, Dendermonde, Baal en Zonhoven tonen volgens hem dat hij in staat is om mee te doen voor de hoogste plaatsen.

Beslissing over het WK

Verstrynge kijkt ook terug op zijn ontwikkeling van het voorbije jaar. “2025 was een gek jaar. Misschien sta ik daar te weinig bij stil.” Hij combineerde zijn veldritcampagne met deelname aan de Tour en start nu als kandidaat‑winnaar voor het BK.

Tegelijk hakt hij ook een heel belangrijke knoop door: het WK maakt geen deel uit van zijn planning. “Het WK rijd ik niet. Het BK wordt de laatste veldrit dit seizoen is voor mij.” Na het BK volgt rust en daarna de voorbereiding op het wegseizoen.



Hij sluit toekomstige WK‑deelnames niet uit, maar dit jaar komt het er niet van, zelfs niet bij een eventuele Belgische titel, zo besluit de Oost-Vlaming.