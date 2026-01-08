Julian Alaphilippe verrast alles en iedereen: "Allerlaatste keer"

Julian Alaphilippe licht zijn plannen voor het voorjaar toe. Hij kiest bewust voor een specifieke opbouw en laat enkele klassieke doelen links liggen.

Gerichte voorbereiding op het voorjaar

Julian Alaphilippe geeft aan dat zijn motivatie groot blijft. “Ik heb altijd het vuur in mij, ik ben extreem gemotiveerd”, vertelt hij aan La Capitale. Hij hervat pas in de Ronde van de Algarve en verdeelt zijn voorjaar in twee blokken met onder meer Strade Bianche, Tirreno‑Adriatico, Milaan‑Sanremo en de Ardennenklassiekers.

De kasseienklassiekers laat hij bewust vallen. Hij benadrukt dat de Ronde van Vlaanderen hem ligt, maar dat deelname enkel zinvol is in topvorm. De keuze voor de Ardennen past volgens hem beter bij zijn profiel.

Hoewel Strade Bianche gelijkaardige moeilijkheden kent, blijft die koers voor hem een vaste afspraak. “Ik hou van die wedstrijd die aanvoelt als een Belgische klassieker.”

Focus op klassiekers, niet op de Tour

Over de Tour de France spreekt hij voorlopig niet. Hij richt zich volledig op het voorjaar en geeft aan dat hij zich nog niet verdiept heeft in het parcours. Alleen de ploegentijdrit in de openingsfase is hem al bekend.

Zijn keuze voor de Ardennen staat los van concurrentie. “Luik heeft me altijd doen dromen, ik ben er heel dicht bij geweest.” Hij wil vooral in optimale conditie starten om het best mogelijke resultaat te behalen.





Laatste keer op het WK

Daarnaast kijkt hij vooruit naar het WK in Montréal. Hij noemt het parcours geschikt voor hem en het wordt ook een soort van afsluiter. “Het zal normaal mijn allerlaatste WK-ervaring zijn”, besluit hij. In de toekomst ziet hij zichzelf geen rol spelen op omlopen die niet bij hem passen in 2027 en 2028.