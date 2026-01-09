Albert beseft wat Iserbyt nu meemaakt en geeft hem goede raad

Zo'n twaalf jaar geleden moest Niels Albert net als Eli Iserbyt stoppen door fysieke problemen. Hij weet dus heel goed wat Iserbyt op dit moment doormaakt.

Net als Eli Iserbyt nu, was Niels Albert 28 jaar toen hij in 2014 moest stoppen met crossen door hartproblemen. Een leeftijd waarop je volgens Albert helemaal nog niet aan stoppen hebt gedacht.

Gedwongen afscheid Iserbyt

Dat is iets wat normaal pas op je 34ste in je opkomt, nu is dat niet het geval. "Het overvalt je compleet", zegt Albert bij HLN. "Het gaat allemaal zo snel. Je kan het nog best vergelijken met de regelingen die je moet treffen als je een naaste verliest."

Nu krijgt Iserbyt veel steun, maar als het veldritseizoen zal zijn afgelopen, verwacht Albert dat Iserbyt pas echt in een leegte zal vallen. En die probeer je dan op te vullen, maar die zal er volgens Albert pas komen als zijn leeftijdsgenoten ook stoppen met crossen.

Albert adviseert Iserbyt over toekomst

"Moeilijk om hem hier dan ook de juiste raad in te geven. Tenzij: niet panikeren. En niet blind springen nu op alles wat op je pad komt in de veronderstelling dat je het keihard nodig hebt om aan de kost te geraken. Laat het wat op je afkomen."

Volgens Albert is Iserbyt wijs en verstandig genoeg om op zijn pootjes terecht te komen. En dat er nog een mooi leven wacht na de topsport. Hij stampte een succesvolle fietsenzaak uit de grond en geniet van vrouw en dochter.