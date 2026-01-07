Van dopinggebruik beschuldigde renner die vertrok bij Movistar doet zijn verhaal

Ruben Guerreiro reageert op de geruchten die rond zijn vertrek bij Movistar circuleren. De Portugees wil duidelijkheid scheppen over zijn huidige situatie en de redenen achter zijn ploegloze status.

Discussie rond zijn vertrek bij Movistar

Guerreiro zit zonder team voor het komende seizoen, nadat zijn samenwerking met Movistar deze winter eindigde. De renner reed drie jaar voor de Spaanse ploeg, na een eerdere periode bij EF Education. Zijn palmares omvat onder meer een ritzege en de bergtrui in de Giro, evenals winst in de Saudi Tour.

Volgens Spaanse berichtgeving zou een probleem met het WADA‑whereabouts‑systeem tot een breuk hebben geleid. De krant AS meldde dat het niet doorgeven van gegevens als een ernstige fout werd beschouwd, wat de relatie tussen ploeg en renner zou hebben ondermijnd.

Guerreiro ontkent de aantijgingen

De Portugees weerspreekt die lezing volledig. “Ik heb op de kalender gekeken of het misschien 1 april was”, vertelt hij bij het Portugese Topcycling. Hij benadrukt dat hij nooit problemen had met zijn whereabouts. “Ik heb niets verkeerd gedaan en ik heb zelfs nog nooit een waarschuwing gekregen voor een gemiste dopingtest.”

Hij verwijst naar zijn reputatie binnen het peloton en stelt dat hij altijd correct handelde in zijn elf jaar als prof. De reden dat hij de voorbije twee seizoenen geen grote ronde reed, ligt volgens hem elders. Hij kampt met een nekhernia en werkt aan zijn fysieke herstel. Dat beïnvloedt zijn beschikbaarheid voor een nieuw contract.



Guerreiro vertelt dat hij momenteel vooral bezig is met revalidatie. “Mijn focus ligt nu op fitness en fysiotherapie.” Fietsen doet hij enkel wanneer zijn lichaam dat toelaat. De renner wil pas opnieuw tekenen wanneer hij volledig inzetbaar is. “Ik ga niemand voor de gek houden als ik mijn werk niet kan doen”, besluit hij. Daarom verbond hij zich nog niet aan een nieuwe ploeg en richt hij zich eerst op herstel.