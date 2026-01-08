Thibau Nys zegt wat gevolgen zijn nu Wout van Aert BK veldrijden niet rijdt

Voor het BK veldrijden wordt Thibau Nys als een van de favorieten genoemd. De afwezigheid van Wout van Aert verandert echter wel de dynamiek van de wedstrijd.

Verwachtingen richting het kampioenschap

Nys blijft voorzichtig over zijn favorietenrol. “Dat weet ik niet, maar gezien mijn seizoen, de omstandigheden en het parcours misschien wel”, vertelt hij aan Sporza. Zijn recente valpartij zorgde voor een mindere uitslag, maar dat verandert niets aan zijn ambities.

Hij benadrukte dat enkel de titel telt. “Of ik alleen tevreden ben met de titel? Sowieso.” Zijn rugproblemen zijn verdwenen, waardoor hij zich klaar voelt voor een volledige inspanning.

Analyse van de concurrentie

Nys ziet vooral Michael Vanthourenhout als belangrijke uitdager. “Dit parcours ligt hem en bij deze omstandigheden komt hij daar tot zijn recht.” Daarnaast noemt hij meerdere andere renners die in aanmerking komen voor een sterke prestatie.

Ondanks de brede lijst aan concurrenten maakt hij zich geen zorgen. Hij gaf aan dat hij zich niet laat afleiden door de namen die aan de start verschijnen.

Impact van de afwezigheid van Van Aert

De afwezigheid van Van Aert verandert volgens Nys de koerssituatie. Het gevolg is duidelijk. “Dat ik zelf de koers hard zal moeten maken en zal moeten openbreken.” Zonder Van Aert moet hij zelf het initiatief nemen om de wedstrijd naar zijn hand te zetten.

Lees ook... Thibau Nys loopt er niet warm voor en is veel minder voorstander dan papa Sven en Van der Poel

Nys ziet zowel voordelen als nadelen. “Enerzijds stijgen je kansen omdat Wout niet start, anderzijds had ik hem er graag bijgehad als compagnon om de koers hard te maken”, besluit hij. Voor hem blijft het vooral een kwestie van zijn eigen vorm laten spreken.

