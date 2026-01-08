Zorgen, zorgen en nog eens zorgen: De Clercq met handen in haar voor WK-selectie

Angelo De Clercq staat voor een complexe selectieopdracht richting het WK veldrijden. Door meerdere afzeggingen dreigt een onvolledig team.

Selectieproblemen stapelen zich op

De Clercq ziet vier vaste waarden wegvallen. “Neen, dit is niet leuk”, vat hij de situatie samen in Het Nieuwsblad. Iserbyt is al lange tijd buiten strijd door een vernauwde liesslagader. In de kerstperiode kwamen daar Sweeck en Van Aert bij, beiden door blessures uitgeschakeld.

Sweeck liep in Loenhout een sleutelbeenontwrichting op en beëindigde zijn seizoen. De Clercq noemt dat heel zuur. Hij benadrukt dat Sweeck in Hulst kans maakte op eremetaal. Ook Van Aert verdwijnt definitief uit beeld na zijn val in Mol.

Door deze reeks uitvallers komt zelfs een eliterenner zonder contract, Wout Janssen, in aanmerking voor selectie. Dat illustreert volgens De Clercq hoe beperkt de opties zijn.

Onzekerheid rond Verstrynge

Daarnaast heeft Verstrynge laten weten dat het WK niet in zijn planning past. Hij reed recent sterk in Baal en Zonhoven en geldt als favoriet voor het BK. Toch richt hij zich na dat kampioenschap volledig op zijn wegcampagne.

De bondscoach hoopt dat de renner alsnog van koers verandert. Hij stelt dat het WK voor Verstrynge nog niet uitgesloten is. De Clercq probeert via het teammanagement beweging in de situatie te krijgen. Voorlopig blijft echter alles bij het oorspronkelijke plan. De Clercq moet daardoor verder puzzelen om een volwaardige selectie samen te stellen.