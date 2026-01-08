Evenepoel en Lipowitz krijgen een waarschuwing over hun ego's

Evenepoel en Lipowitz krijgen een waarschuwing over hun ego's
Vorig jaar waren Remco Evenepoel en Florian Lipowitz nog concurrenten. In 2026 delen ze het kopmanschap bij Red Bull in de Tour de France.

Het zal voor Evenepoel de eerste keer zijn dat een ploegmaat op gelijke voet vertrekt in wat een belangrijke wedstrijd voor hem is. Hij kan misschien wel wat advies gebruiken van een andere teamgenoot. Jai Hindley leverde immers zijn beste prestaties in het rondewerk wanneer hij aanvankelijk het kopmanschap deelde met iemand anders.

Domestique vroeg Hindley wat het recept is om een succesvol duo te kunnen vormen als klassementsmannen. "Eerlijk gezegd? Geen grote ego's." Hindley roept Evenepoel en Lipowitz dus op om hun ego thuis te laten en elkaar ook wat te gunnen. "Je moet alles doen wat je kan. Als het goed werkt als duo, werkt het ook goed voor jezelf."

Ook klassementsman moet aan ploegbelang denken

Door goed samen te werken met die andere kopman kun je er dus zelf ook voordeel uit halen. "Als dat niet het geval is, moet je alles aan de kant kunnen schuiven en bereid zijn om je ploegmaats te helpen." Wanneer een klassementsrenner zelf niet aan de persoonlijke verwachtingen kan voldoen, dan moet het ploegbelang op de eerste plek komen.

Evenepoel en Lipowitz zijn overigens niet de enige renners bij Red Bull-BORA-hansgrohe die de taak krijgen om dit huzarenstukje voor elkaar te krijgen. Hindley zal in de Giro immers samen met Giulio Pellizzari als kopman van start gaan. "Ik kan verwachten dat Giulio alles doet voor de ploeg en hij mag dat ook van mij verwachten."

Effect van komst Evenepoel

Lees ook... Spanning gegarandeerd bij Red Bull? "Evenepoel een megaster, maar Lipowitz wordt alleen maar beter"
De persoonlijke band tussen beide kopmannen kan ook wel een factor zijn. "Ik vind vertrouwen wel een belangrijk iets", concludeert Hindley. De Girowinnaar van 2022 sprak na de komst van Evenepoel ook al over zijn contractsituatie bij Red Bull

