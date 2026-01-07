Tom Dumoulin heeft een nieuwe job: "Maar ik ga geen enkele renner benaderen"

Tom Dumoulin krijgt een nieuwe rol binnen het wielrennen. Zijn benoeming tot koersdirecteur van de Amstel Gold Race markeert een nieuwe fase in zijn loopbaan.

Overname van de leiding

Dumoulin volgt Leo van Vliet op, die na drie decennia de organisatie overdraagt. Hij vertelt dat het voor hem een eer en verantwoordelijkheid is om de leiding van de Nederlandse klassieker op zich te nemen.

De oud-renner groeide op in de regio en kwam via de wedstrijd zelf in aanraking met de sport. Zijn jeugdherinneringen aan de koers vormden een belangrijke motivatie om deze functie te ambiëren.

Hij gaf aan dat zijn band met de wedstrijd teruggaat tot zijn kindertijd, toen de aankomst nog in Maastricht lag. De nabijheid van het parcours maakte de koers voor hem tastbaar en vormde een eerste prikkel richting het wielrennen.

Visie op de toekomst van de wedstrijd

Dumoulin benadrukt dat hij de basis die Van Vliet legde wil respecteren. “Ik ben absoluut niet van plan om de hele Amstel Gold Race overhoop te gooien”, laat hij optekenen in een interview met de Nederlandse omroep NOS. Wel denkt hij na over mogelijke verbeteringen, al houdt hij die ideeën voorlopig voor zich. De koers valt sinds 2025 onder Flanders Classics, wat de rol van directeur deels wijzigt.

Volgens Dumoulin blijft de functie belangrijk, al verschuift de eindverantwoordelijkheid naar de organisator. Zijn takenpakket zal vooral sportief gericht zijn, met aandacht voor parcours, veiligheid en overleg met lokale instanties.





Persoonlijke ervaringen en invloed

Dumoulin reed de wedstrijd zes keer en had gehoopt op betere resultaten. Hij vertelt dat hij in theorie geschikt was voor het type parcours, maar dat het nooit volledig samenviel. Zijn eigen ervaringen gebruikt hij nu om de koers verder te ondersteunen.

Over de komst van grote namen naar Limburg is hij realistisch. “Ik ga geen enkele renner benaderen, die moeten hun eigen keus maken”, besluit hij. Volgens hem heeft een koersdirecteur weinig invloed op deelname, al blijft de hoop op een sterk deelnemersveld aanwezig.