Patrick Lefevere grijpt in door gezondheidsproblemen: "Niet vragen, want dat zal niet gaan"

Patrick Lefevere blikt terug op een moeilijke periode na een langdurige ziekenhuisopname. Zijn herstel verloopt traag en vraagt om aanpassingen in zijn dagelijkse ritme.

Herstel na een zware ziekenhuismaand

Lefevere verbleef een maand in het ziekenhuis, wat voor hem een ongebruikelijke situatie was. “Geen fijne periode. Ik ben nogal een controlefreak en als je daar ligt heb je niks meer onder controle”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Hij gaf aan dat de beperkte bewegingsvrijheid zwaar woog, zeker omdat hij zelfs niet zelfstandig naar het toilet kon. De periode omschreef hij als een van de moeilijkere uit zijn leven.

Sinds zijn terugkeer thuis probeert hij rustiger te leven. De reis naar Qatar, die hij recent maakte, gaf hem volgens eigen zeggen een merkbare verbetering tegen het einde van de vakantie.

Fysieke beperkingen blijven aanwezig

Het herstel verloopt echter wisselend. “Fysiek gaat het op en af. Soms heb ik een hese stem, op andere dagen gaat het goed.” Hij verwees naar voorbeelden uit zijn omgeving om duidelijk te maken dat volledig herstel tijd vraagt. Zelf is hij voorlopig niet in staat om langere afstanden te wandelen. Vijf kilometer stappen, dat moet je niet vragen, want het zal niet gaan.

De medische opvolging blijft noodzakelijk, onder meer door het gebruik van bloedverdunners tijdens het vliegen. Als diabeet is hij dat gewend, al waren de gebruikte injecties anders dan wat hij normaal hanteert.



Lees ook... "Helaas": Lefevere ziet iets bij Soudal Quick-Step wat hij nooit had›

Minder verplichtingen en bewuste keuzes

Lefevere kiest er bewust voor om zijn agenda te beperken. “Ik krijg invitaties om overal naar toe te gaan… Ik ga het niet doen.” Hij wil vermijden dat hij dezelfde uitleg voortdurend moet herhalen en geeft aan dat hij na 45 jaar reizen geen behoefte meer heeft aan een druk schema.