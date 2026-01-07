Te veel volk om Evenepoel te begeleiden? José De Cauwer zegt waar het op staat

Te veel volk om Evenepoel te begeleiden? José De Cauwer zegt waar het op staat
Foto: © photonews

De structuur rond Remco Evenepoel voor volgend seizoen wordt verder aangescherpt. De samenstelling van zijn begeleidingsteam roept echter ook vragen op over rollen en verhoudingen.

Structuur binnen de sportieve leiding

De nieuwe ploeg werkt met meerdere verantwoordelijken, elk met een eigen functie. Allan Peiper als strategic advisor, Zak Dempster als Chief of Sports, Klaas Lodewijck en Sven Vanthourenhout als ploegleiders.

Volgens De Cauwer zal het wel allemaal lopen zoals het moet lopen. “Daar is wel een goeie hiërarchie, heb ik begrepen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Hij verduidelijkt dat Zak Dempster de leiding heeft wanneer het om koersbeslissingen gaat. Daarnaast blijft Allan Peiper actief als externe raadgever, zonder operationele rol binnen de ploeg.

Klaas Lodewyck en Sven Vanthourenhout functioneren op hetzelfde niveau als ploegleiders. De Cauwer stelt dat deze indeling duidelijkheid moet bieden in de dagelijkse werking.

Terugkeer naar koersgericht beleid


Binnen de organisatie leeft de intentie om opnieuw sterker op het wedstrijdaspect te focussen. “Wat ik heb begrepen, is dat ze bij BORA opnieuw meer de koers centraal willen stellen”, gaat hij verder. Hij verwijst naar de voorbije seizoenen, waarin trainers en voedingsspecialisten vaker richting gaven aan het programma.

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jose De Cauwer
Remco Evenepoel

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Patrick Lefevere Thibau Nys Eddy Merckx Quinten Hermans Erwin Vervecken Ruben Antonio Almeida Guerreiro Adrie Van Der Poel Derek Gee Jan Bakelants Dion Smith Jonas Vingegaard Rasmussen Valentin Paret-Peintre Bert Scheirlinckx Michael Vanthourenhout Jai Hindley Tom Dumoulin Thijs Van Amerongen

