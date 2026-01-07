"Het gaat niet goed": zorgen om Eddy Merckx blijven groot

"Het gaat niet goed": zorgen om Eddy Merckx blijven groot
Foto: © photonews

De toestand van Eddy Merckx blijft een punt van zorg binnen zijn omgeving. Rudy De Bie schetst hoe het afgelopen jaar voor hem en de groep verliep.

Weggevallen ritten en moeilijke periode

De Bie kwam via enkele bekenden terecht in de vaste fietsploeg rond Merckx. “Tot vorig jaar ging ik twee keer per week met die mannen de baan op”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Door het ongeval van Merckx kwam daar abrupt een einde aan. Ook de vaste ontmoetingen na de ritten verdwenen, samen met de sfeer die volgens De Bie altijd aanwezig was. Hij gaf aan dat Merckx een zwaar jaar kende, met meerdere ingrepen en aanhoudende pijn. De bijeenkomsten aan de grote tafel, waar de groep vroeger samenkwam, zijn voorlopig verleden tijd.

Blijvende gezondheidsproblemen

De recente ontwikkelingen stemmen De Bie niet optimistisch. “Vorige week had ik hem nog aan de lijn. Het gaat nog altijd niet goed.” De pijn aan de heup blijft terugkeren, wat volgens hem een grote belasting vormt. Daarnaast mist Merckx de gezamenlijke ritten die jarenlang een vast onderdeel van zijn week waren.

De Bie benadrukte dat Merckx ondanks alles een warm persoon blijft. Hij vertelt dat Merckx in het verleden vaak overal werd uitgenodigd en moeilijk kon weigeren, wat hem uiteindelijk noopte tot ingrijpen.


Volgens De Bie heeft Merckx een bewogen periode achter de rug, vooral na zijn actieve carrière. “Hij was bekender dan de paus”, besluit hij. Die bekendheid zorgde ervoor dat hij voortdurend gevraagd werd voor allerlei gelegenheden. De Bie gaf aan dat dit op termijn te zwaar werd en dat Merckx keuzes moest maken.

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Eddy Merckx
Rudy De Bie

