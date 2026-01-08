Thibau Nys loopt er niet warm voor en is veel minder voorstander dan papa Sven en Van der Poel

Thibau Nys heeft ondertussen al genoeg gezien in de cross om zijn eigen mening te vormen. Het veldrijden op de Olympische Spelen? Het hoeft niet zozeer voor hem.

Zonder in detail te treden heeft hij dat laten blijken tijdens een gesprek met Sporza. Hij en de andere crossers worden de laatste veldritten plots met sneeuw en ijs geconfronteerd. Als het veldrijden olympisch wil worden, spreekt het voor zich dat er met zulke omstandigheden omgegaan moet worden. Alleen: moet de cross wel olympisch worden?

Thibau Nys plaatst er al snel een vraagteken bij wanneer dat onderwerp ter sprake komt. "Pfff, jah, ik vind het allemaal zo geforceerd. Ik weet niet of ik er fan van ben om de sport olympisch te maken. Laten we het daarbij houden." Of laten we er even over doorgaan, want het is opvallend dat Nys er niet voor een olympische veldrit staat te popelen.

Thibau Nys niet zeker of de cross olympisch moet worden

Vader Sven Nys en veel recenter Mathieu van der Poel hebben zich in het verleden wel geuit als voorstanders van het veldrijden op de Winterspelen. Thibau is veel minder gewonnen voor het idee en voelt geen nood tot verandering. "Ik weet niet of de sport daar beter van zal worden. We zijn heel groot in België. Het heeft jarenlang perfect zo gewerkt."

Dat wil uiteraard niet zeggen dat er helemaal niet aan het veldrijden gesleuteld kan worden. "We moeten eerder kort bij ons zoeken waar het fout loopt en het zo proberen groot te maken dan de sport geforceerd in de Olympische Spelen te krijgen. Ik weet het niet. Er is te weinig tijd om daar uitgebreid op in te gaan, maar ik weet niet of ik er fan van ben."

Niet alle grote namen staan achter olympische ambitie

Veel meer wilde Thibau Nys er duidelijk niet over kwijt. In elk geval noteren we dat zeker niet alle grote namen uit het veldrijden ervoor staan te springen om met de discipline een plekje te verwerven op de Olympische Spelen.