Voormalig veldrijder gelooft Mathieu van der Poel niet

Mathieu van der Poel wint voorlopig al zijn crossen en komt achteraf vaak met een logisch relaas. Al gelooft niet iedereen hem.

In de podcast Kop over Kop hebben ze nog eens teruggeblikt op de masterclass van Van der Poel in Zonhoven. Voor de man in de regenboogtrui hoefde het niet om onmiddellijk het verschil te maken en snel alleen voorop te rijden. Dat beweerde hij immers. Toch kwam hij met een kanonstart en reed hij van begin tot einde aan de leiding.

"Hij zei dat hij dit niet gepland had, maar dat geloof ik eigenlijk niet helemaal", neemt voormalig crosser Thijs van Amerongen de uitspraken van Van der Poel met een korreltje zout. "Hij dacht gewoon: ik ga er gewoon voor, alles eruit. Dan kan niemand je in de weg rijden en kun je ook een keer een lekke band hebben, zonder dat je daar echt stress over hoeft te hebben."

Enkel pech kan zeges Van der Poel in gevaar brengen

Van der Poel reed zowel vooraan als achteraan lek. In een andere situatie had dat problematisch kunnen zijn. "Als je in vijfde of zesde positie zit na twee ronden en je rijdt dan lek, dan moet je toch even je herpakken." Al heeft VDP zo'n overmacht dat hij dan mogelijk nog vlot wint. "Misschien is het dan zelfs voor hem heel even spannend."

Op zijn 30ste blijft alles ideaal verlopen voor Van der Poel. Dat kon Van Amerongen negen jaar geleden niet zeggen, lacht hij. "Ik had last van de rug. Even kijken: wat was er allemaal aan de hand? Als hij met deze intensiteit kan blijven trainen en ervoor leven... Ik denk dat dit veel belangrijker is dan dat zijn lichaam het nog wil of kan."

Crosswinter zonder Van der Poel komt dichterbij

Tenslotte moet al die aandacht ook vermoeiend zijn. Al is het moeilijk voor te stellen dat bijvoorbeeld zijn geliefde cross in Koksijde doorgaat en hij op dat moment in Spanje zit. "Die tijd gaat komen. Hij kan ook in Koksijde op weekend gaan", sluit Van Amerongen af met een grapje. Hij gaf ook zijn mening over Nys en Del Grosso.