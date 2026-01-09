"Dat heb ik hem gezegd": Keisse klaar en duidelijk over vertrek Evenepoel

Soudal Quick-Step is aan 2026 begonnen zonder Remco Evenepoel. Ploegleider Iljo Keisse ziet het als een goede zaak voor The Wolfpack dat er eindelijk duidelijkheid is.

Na zeven jaar doet Soudal Quick-Step verder zonder Remco Evenepoel. De dubbele olympische kampioen is vertrokken naar Red Bull-BORA-hansgrohe en bij The Wolfpack heerst een soort opluchting.

Ook al vindt ploegleider Iljo Keisse het jammer dat Evenepoel weg is. Hij blijft toch een van de toprenners van de huidige generatie en hem verliezen is zeer pijnlijk. Maar volgens Keisse is het ook een goede zaak.

Evenepoel te groot geworden voor Soudal Quick-Step?

"Er was zoveel druk door Remco. Ik denk dat het voor de groep beter is dat die extra sportieve druk via Remco nu weg is", zegt Keisse bij Het Nieuwsblad. De geruchten over een transfer legden iedereen van Soudal Quick-Step te veel druk.

"Het is goed dat we daar vanaf zijn. Dat heb ik ook al tegen Remco zelf gezegd. Hij was gewoon te groot geworden", stelt Keisse nog duidelijk. En dat is ook zo voor de sponsors, Evenepoel was groter dan de ploeg geworden.

Evenepoel wordt nu vaak omgeschreven als ex-renner van Soudal Quick-Step. Maar als het de voorbije jaren over Evenepoel ging, was dat vaak zonder dat de ploegnaam werd genoemd. En daar is het de sponsors nog altijd om te doen.