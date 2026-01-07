Parcoursaanpassing en geen verkenning: Thibau Nys zegt hoeveel invloed dit heeft op BK veldrijden

In Beringen werd de geplande verkenning geschrapt, terwijl media massaal aanwezig waren. Thibau Nys licht toe welke impact dat heeft op zijn voorbereiding.

Beperkte hinder door het wegvallen van de verkenning

Volgens Nys had de afgelasting weinig gevolgen voor zijn trainingsdag. Hij gaf bij Sporza aan dat er geen zware trainingsprikkel gepland stond en dat het vooral om parcoursgevoel zou zijn gegaan. Na een intensieve kerstperiode vond hij het bovendien gepast om binnen te trainen.

Nys benadrukte dat de rustige trainingsdag welkom was. “Ik heb dat binnen gedaan en dat was misschien het verstandigst”, vertelt hij. Het ontbreken van een verkenning vormde voor hem dus geen hinder in de aanloop naar het BK.

Verwachtingen over de staat van het parcours

Nys had de situatie ter plaatse nog niet gezien, maar verwachtte gelijkaardige omstandigheden als elders. Wanneer hem beelden werden getoond, reageerde hij nuchter. “Als ze de ijsstukken wegkrijgen op de cruciale punten, dan zijn dat maar 2 à 3 stroken van 50 meter.” Volgens hem hoeft de rest van het parcours niet te worden aangepast.

Hij verwees naar Zonhoven, waar de gladheid deel uitmaakte van de wedstrijd. “Daar was het spekglad, maar dat maakt de cross mooi.” Voor hem blijft het belangrijkste dat het geheel veilig en haalbaar blijft.

Vertrouwen in de organisatie



Nys benadrukte dat de veiligheid vooropstaat, maar verwacht geen grote ingrepen. “Ik denk niet dat ze zoveel aanpassingen zullen moeten doen om het berijdbaar te krijgen”, besluit hij. Hoewel hij toegeeft geen specialist te zijn in parcoursaanleg, vertrouwt hij erop dat de juiste keuzes worden gemaakt.