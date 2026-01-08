Nu al voorspeld dat zelfs Pogacar het hoofd moet buigen: "Van der Poel van een stratosferisch niveau"

Nu al voorspeld dat zelfs Pogacar het hoofd moet buigen: "Van der Poel van een stratosferisch niveau"
Foto: © photonews

Volgens een voormalig renner moet Tadej Pogacar zich weinig illusies maken. Mathieu van der Poel blijft de maatstaf in de klassiekers die hem het best liggen.

Het is Jérome Pineau die deze stelling inneemt, vooral met het oog op Parijs-Roubaix. Pogacar heeft de Helleklassieker opnieuw op zijn kalender gezet en lijkt vooral van deze wedstrijd wakker te liggen na zijn tweede plaats bij zijn debuut. Om de hoofdprijs te pakken, zal de Sloveen een manier moeten vinden om Van der Poel te kloppen.

In Les Grandes Gueules du Sport, de podcast van RMC Sport, laat Pineau zich sceptisch uit over de kansen van Pogacar. De Fransman is nu al ontzettend onder de indruk van wat Van der Poel laat zien tijdens het veldritseizoen. "Hij is van een stratosferisch niveau. Hij haalt een ongelooflijk niveau en zit al ongelooflijk in vorm."

Van der Poel technisch beter dan Pogacar

Het komt er dan wel op aan om die vorm nog enige tijd te kunnen rekken. Parijs-Roubaix gaat in 2026 immers door op zondag 12 april. Wie Van der Poel in deze wedstrijd wil kloppen, zal echter vroeg moesten opstaan. "Ik geloof dat Mathieu van der Poel technisch beter is dan Tadej Pogacar en die koers fysiek op zijn lijf geschreven is."

De combinatie van die twee factoren noopt Pineau ertoe om Van der Poel te bombarderen tot topfavoriet. "Het is zijn koers. Voor hem is Parijs-Roubaix quasi het einde van zijn seizoen. Daarna komt er niets meer. Er is enkel nogde Tour, waar hij niet echt van houdt." Van der Poel heeft dat bij de laatste editie wat genuanceerd, maar er zitten vaak ritten bij waar hij zijn ding niet kan doen.

Nieuwe zege Van der Poel verwacht in Roubaix

Lees ook... Van der Poel doet het op zijn eigen manier en dat is echt niet hetzelfde als bij een andere topper
De voormalige Giroritwinnaar durft nu al te voorspellen dat Van der Poel opnieuw als winnaar over de streep komt in de velodroom in Roubaix. "Pogi maakt kans, ja, maar in die ene koers stuit hij nog op een tegenstander die hem aankan en die heet Mathieu van der Poel." 

