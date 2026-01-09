Een moeilijk jaar: Lotte Kopecky onthult wat er fout liep in 2025

Lotte Kopecky focust in 2026 opnieuw meer op de klassiekers in plaats van op het eindklassement in de Tour. De ex-wereldkampioene kende in 2025 op sportief vlak een moeilijk jaar.

Met winst in de Ronde van Vlaanderen, in de regenboogtrui, wist Lotte Kopecky vorig voorjaar een grote vis binnen te halen. Maar in de andere klassiekers kwam ze vaak tekort, het was dan ook een frustrerend jaar voor Kopecky.

2025 was frustrerend seizoen voor Kopecky

"Want het voorbije seizoen had ik nooit het gevoel dat ik in mijn topconditie zat", zegt ze bij Sporza. "Soit, ik probeer er zoveel mogelijk uit mee te nemen, maar het negatieve achter mij te laten", zegt de ex-wereldkampioene.

Kopecky zal zich opnieuw volledig focussen op de klassiekers en niet meer aan de Tour. Toch niet zolang het parcours haar niet ligt. Haar hart ligt bij het voorjaar, ze zou liefst opnieuw de Ronde van Vlaanderen winnen.

Kopecky klaar voor nieuwe seizoen

Kopecky kijkt alvast uit naar het nieuwe wielerseizoen, want sinds half september reed ze geen enkele koers meer. "Ik heb een lange en trage voorbereiding gehad door die blessure eind vorig seizoen."



Daardoor heeft ze weinig of geen echte vakantie of rust gehad. Alleen tussen Kerstmis en Nieuwjaar is Kopecky drie dagen op skivakantie geweest om haar hoofd leeg te maken en met volle goesting aan de echte voorbereiding te starten.