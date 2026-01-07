Vertrek bij Soudal Quick-Step: einde carrière nadert voor amper 24-jarige renner

De toekomst van Antoine Huby staat onder druk nu hij zonder ploeg zit. De jonge Fransman probeert ondanks de omstandigheden zijn carrière voort te zetten.

Onzekere vooruitzichten

Huby kwam twee jaar geleden binnen bij Soudal Quick‑Step, maar kreeg geen contractverlenging. Begin januari heeft hij nog geen nieuwe ploeg gevonden, terwijl de meeste teams hun selectie al rond hebben.

“Helaas heb ik nog steeds niets gehoord. Er zijn wel wat korte gesprekken geweest, maar we zijn nog lang niet toe aan een contract. Maar ik geef niet op, ik blijf erin geloven”, vertelt hij aan Le Télégramme.

De situatie maakt duidelijk dat de tijd begint te dringen richting het nieuwe seizoen. Hij benadrukt dat hij ondanks het ontbreken van zekerheid blijft doortrainen. Zijn doel is om aantrekkelijk te blijven voor geïnteresseerde teams en klaar te staan zodra zich een kans aandient.

Blijven werken aan kansen

Huby houdt vast aan een professionele aanpak. Hij traint volgens hetzelfde schema als voorheen en probeert zijn niveau te behouden. De Fransman geeft aan dat hij onmiddellijk beschikbaar is wanneer een ploeg zich meldt.

Zijn overstap van Vendée U naar Soudal Quick‑Step in 2023 was een belangrijke stap in zijn ontwikkeling. Bij de Belgische ploeg zette hij zijn eerste stappen als prof en reed hij zich met enkele resultaten in de kijker.





De heuvelspecialist werd destijds gezien als een talent met groeipotentieel. Zijn prestaties bij het WorldTeam maakten hem zichtbaar binnen het peloton. Het ontbreken van een nieuw contract verandert echter weinig aan zijn inzet. Huby blijft hopen dat een ploeg hem alsnog een kans biedt.