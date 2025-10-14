Jasper Stuyven onthult hoe ze bij Lidl-Trek reageerden op zijn vertrek naar Quick-Step

Na twaalf jaar dienst bij Lidl-Trek heeft Jasper Stuyven zijn laatste koers voor de ploeg gereden. Onze landgenoot maakt vanaf 2026 de overstap naar Soudal-Quick Step, waar hij een prominente rol krijgt in het voorjaar. Zijn afscheid bij Lidl-Trek verliep volgens hem in alle sereniteit.

Stuyven sloot zijn periode bij Lidl-Trek af met deelname aan Parijs-Tours. “Het was heel speciaal om mijn laatste wedstrijd voor Lidl-Trek te rijden. Het zat al een hele week in mijn hoofd dat het een speciaal moment zou worden”, klinkt het bij Sporza.

Geen wrevel

De renner benadrukte dat het afscheid niet gepaard ging met spanningen. “Toen mijn transfer bekend raakte, is er nooit wrevel ontstaan. Zowel de ploeg als ik bleef heel fair tegenover elkaar. Het is een afscheid zonder wrang gevoel.”

Gedurende zijn loopbaan bij Lidl-Trek boekte Stuyven meerdere overwinningen, waaronder Milaan-Sanremo in 2021. “Uiteraard is dat de grootste overwinning en ben ik daar enorm trots op. Al ben ik ook trots op successen die ploeggenoten geboekt hebben en ik deel van uitmaakte.”

Toekomst

Stuyven gaf aan dat hij vooral de sfeer binnen het team zal missen. “De familiale sfeer ga ik enorm missen, want die is uniek. Al kan ik die ook niet vergelijken met andere ploegen.”

De overstap naar Soudal-Quick Step betekent voor Stuyven een nieuwe fase in zijn carrière. Op 33-jarige leeftijd krijgt hij daar een rol als kopman in de voorjaarsklassiekers. Zijn vertrek bij Lidl-Trek markeert het einde van een lange samenwerking, waarin hij uitgroeide tot een vaste waarde binnen het team.