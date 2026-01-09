Financiële zorgen door gedwongen afscheid? Iserbyt geeft eerlijk antwoord

Eli Iserbyt (28) heeft noodgedwongen een punt moeten zetten achter zijn veldritcarrière. Niet alleen sportief en mentaal een stevige klap, maar ook financieel.

Op zijn 28ste moet Eli Iserbyt een punt zetten achter zijn carrière als crosser. Hij kreeg van de dokters te horen dat het niet meer medisch verantwoord is om nog te fietsen, zowel competitief als recreatief.

Voor Iserbyt valt zijn levenswerk en zijn houvast weg. Al krijgt hij wel veel steun van zijn dichte omgeving en dat is volgens Iserbyt ook een basis om in de toekomst aan andere dingen te kunnen beginnen.

Financiële problemen voor Iserbyt?

Ook financieel is zijn gedwongen afscheid een stevige klap voor Iserbyt. Steken er nu financiële zorgen de kop op. "We hebben nooit in excessen geleefd en geleefd naar wat er binnenkwam", zegt Iserbyt bij VTM Nieuws.

Van familie heeft hij ook altijd het advies gekregen dat hij goed moest sparen en investeren en dat heeft hij ook gedaan. "Voor de komende maanden is dat geen probleem, maar momenteel is dat het laatste van mijn zorgen."

Lees ook... Wat kan Iserbyt nog betekenen voor de ploeg? Mettepenningen legt het duidelijk uit›

Voor Iserbyt is het nu vooral zaak om alles een plaats te kunnen geven, al gaat dat soms gepaard met angstaanvallen. Het blijft voor Iserbyt dan ook moeilijk om te vatten wat er de afgelopen maanden allemaal gebeurd is.