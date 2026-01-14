Abrupt afscheid Yates zorgt voor twee grote problemen bij Visma-Lease a Bike

Simon Yates kondigde totaal onverwacht zijn afscheid aan als renner. En dat zorgt bij Visma-Lease a Bike wel voor wat problemen.

Met een eindzege in de Giro en een ritzege in de Tour de France vulde Simon Yates twee grote hiaten in zijn palmares. Vooral zijn eindzege in de Giro, die hij in 2018 nog verloor in het slotweekend na 13 dagen roze trui, was een belangrijk breekpunt.

Yates zou kopman in Parijs-Nice zijn

Voor Visma-Lease a Bike zorgt zijn afscheid wel voor een probleem, want de Nederlandse ploeg rekende op Yates dit jaar. Zo zou de Brit zelfs de kopman geweest zijn in Parijs-Nice, werd dinsdag op de mediadag bevestigd.

Nu dreigt de Nederlandse ploeg zonder kopman aan de start te komen. Zowel Jonas Vingegaard als Matteo Jorgenson, eindwinnaar in 2024 en 2025, hebben dit jaar andere doelen en komen niet aan de start.

Wie vervangt Yates in de Tour?

En ook in de Tour zal Yates hard gemist worden. "Simon zou een van mijn belangrijkste helpers in de Tour worden. Hij is een groot verlies", zegt Vingegaard bij HLN. "Simon is niet te vervangen", vult Head of Racing Grischa Niermann aan.



Het is voor Visma-Lease a Bike ook te laat om nog iemand extra aan te trekken. Het rekent op een snellere doorgroei van Ben Tulett, Louis Barré of Davide Piganzoli. Of Sepp Kuss of Wilco Kelderman moeten weer op hun oude niveau komen.