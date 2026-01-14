Echte reden voor vertrek? Campenaerts stelde iets vast bij Uijtdebroeks

Er worden vragen gesteld bij het sociale welzijnsbeleid van Visma-Lease a Bike door het afscheid van Fem van Empel en Simon Yates. Cian Uijtdebroeks zat dan weer aan de andere kant van het spectrum.

Afscheid Van Empel en Yates

Met Fem van Empel en Simon Yates hingen twee renners van Visma-Lease a Bike op korte tijd hun fiets aan de haak. Gaat de Nederlandse ploeg wel goed om met het sociale welzijn van zijn renners?

Bij de Nederlandse ploeg benadrukken ze echter dat Van Empel en Yates twee gevallen zijn die op zichzelf staan. En Visma-Lease a Bike doet ook veel voor het sociale welzijn van hun renners.

Zo laten ze familie toe tijdens de hoogtestage voor de Tour en zorgen ze ook voor genoeg afwisseling in die hoogtstages. Zo trekt de ploeg binnenkort niet naar Tenerife, maar wel eens naar de Sierra Nevada.

Uijtdebroeks bleef op zijn honger zitten bij Visma-Lease a Bike

Volgens Victor Campenaerts voelt het strakke regime voor iedereen echter anders aan. "Cian Uijtdebroeks bleef bij deze ploeg zelfs nog op zijn honger zitten en wilde nog meer voor zijn vak leven", zegt hij bij HLN.

Lees ook... Denkt hij aan stoppen? Campenaerts (34) is klaar en duidelijk›

Uijtdebroeks trok de deur achter zich dicht bij Visma-Lease a Bike, al was dat vooral omdat hij te weinig kansen kreeg in de grote rondes. Die kans krijgt hij wel bij Movistar, waar hij dit jaar kopman is in de Tour.