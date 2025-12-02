Uijtdebroeks over vertrek bij Visma-Lease a Bike: "Dat was het kantelpunt"

Foto: © photonews

Cian Uijtdebroeks verlaat na twee jaar alweer Visma-Lease a Bike. Eén gesprek zorgde ervoor dat hij zijn conclusies trok en vanaf volgend jaar voor Movistar rijdt.

Eind 2023 verbrak Cian Uijtdebroeks zijn contract bij BORA-hansgrohe en tekende een contract voor vier seizoenen bij Visma-Lease a Bike. Maar ook die overeenkomst liet Uijtdebroeks halfweg al opnieuw verbreken.

Visma-Lease a Bike kon Uijtdebroeks geen grote ronde beloven

"Visma zei dat het voor mij moeilijk zou zijn om in 2026 een grote ronde te rijden", zegt Uijtdebroeks bij Marca. Dat kreeg hij pas op het einde van het seizoen te horen, toen zijn programma voor volgend jaar werd besproken. 

"Dat was het kantelpunt: onze visies kwamen niet langer overeen", zegt Uijtdebroeks duidelijk. Door blessureleed reed Uijtdebroeks dit jaar ook geen grote ronde en dat wilde hij geen tweede jaar op rij. 

Movistar geeft Uijtdebroeks wel kansen 

"Mijn doelen vielen niet samen met die van hen", gaat Uijtdebroeks verder. "Ik wil strijden voor het eindklassement in de grote rondes en hoewel ze ambitie met mij hadden, stond dat nu nog niet gepland."

Lees ook... Twee andere Belgen dan Evenepoel voor de Giro: "Maar misschien heeft hij zelf geen zin"Bij Movistar ging het vanaf het eerste contact wel over de grote rondes. "Ik rijd de klassiekers, de Ardennen… en daarna kiezen we tussen de Giro en de Vuelta", besluit Uijtdebroeks nog. 

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Cian Uijtdebroeks

