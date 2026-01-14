Kopecky maakt rentree op EK baanwielrennen, wereldkampioenen sturen hun kat

Lotte Kopecky is het Belgische speerpunt op het komende EK baanwielrennen. Belgian Cycling heeft de 18-koppige selectie bekendgemaakt.

Van zondag 1 februari tot en met donderdag 5 februari vindt in het Turkse Konya het Europees kampioenschap baanwielrennen plaats. Belgian Cycling maakte woensdag haar selectie bekend voor de 21 nummers waaraan er Belgen zullen deelnemen.

Kopecky wel, De Vylder en Van den Bossche niet

Vorig jaar sloeg Lotte Kopecky zowel het EK als WK baanwielrennen over, maar nu is ze er wel weer bij. Ook wegrenners Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal) en Jasper De Buyst (Lotto-Intermarché) zullen van de partij zijn.

Wereldkampioenen ploegkoers Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche zijn er dan weer niet bij. Zij maakten een transfer naar respectievelijk Alpecin-Premier Tech en Soudal Quick-Step en focussen op het wegseizoen.

Nicky Degrendele, de voormalige keirinwereldkampioene is er wel weer bij. Zij maakt op internationaal niveau haar comeback na de geboorte van haar eerste kindje in juli vorig jaar.

Belgische selectie EK baanwielrennen