Met felicitaties van Karl Vannieuwkerke en Serge Pauwels: Belgische renster deelt na geboorte dochter heuglijk nieuws

Heuglijk nieuws in het Belgische wielerlandschap. Wielrenster Nicky Degrendele kan aankondigen dat ze bevallen is van een dochter.

De baanwielrenster maakte in februari bij de start van het EK baanwielrennen in Heusden-Zolder bekend dat ze in blijde verwachting was. Vijf maanden later is de geboorte van haar kindje een feit. Degrendele maakt op Instagram bekend dat ze enkele dagen geleden, op donderdag 3 juli namelijk, een dochter op de wereld heeft gezet.

"Het wachten was de moeite waard, Nena Vens", schrijft Degrendele in een boodschap van haar en haar partner. Nena is dus de naam die het koppel aan hun dochtertje gegeven heeft. Daar hoort ook een eerste foto bij van hun pasgeboren baby. Er is duidelijk heel goed nagedacht over de naam die Nicky aan haar kindje zou geven.

Degrendele wil snelle terugkeer

Er is immers al een gepersonaliseerd dekentje voorzien. Voor de Brugse baanwielrenster betekent het moederschap lang niet het einde van haar carrière. Bij de aankondiging van haar zwangerschap voegde Degrendele er meteen aan toe dat ze na de bevalling zo snel mogelijk werk wou maken van een terugkeer in competitie.

Dat is een heel moedige instelling van de wereldkampioene keirin uit 2018. Degrendele mag op haar Instagrampagina ook heel wat felicitaties in ontvanst nemen. Onder meer presentator Karl Vannieuwkerke en Serge Pauwels, de bondscoach in het Belgische wegwielrennen bij de mannen, wensen haar een welgemeende proficiat.

Felicitaties voor Nicky Degrendele

Ook wij feliciteren Nicky Degrendele en haar partner en we hopen dat het ouderschap alles is wat ze ervan verwachten. Verder kijken we dus uit naar de rentrée van Degrendele op de piste en naar een volgende sportieve knalprestatie.