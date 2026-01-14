Meteen strijd tegen Evenepoel: Uijtdebroeks krijgt stevig debuut bij Movistar

Cian Uijtdebroeks rijdt vanaf dit seizoen voor Movistar. Over zo'n drie weken maakt hij zijn debuut voor de Spaanse ploeg.

Na twee jaar bij Visma-Lease a Bike besloot Cian Uijtdebroeks om te vertrekken bij de ploeg van Wout van Aert, nadat hij in 2023 ook al zijn contract had verbroken bij het Duitse BORA-hansgrohe.

Uijtdebroeks had bij Visma-Lease a Bike te weinig perspectief op het rijden van een grote ronde en besloot om te vertrekken. Bij Movistar krijgt Uijtdebroeks die kansen wel, hij maakt dit jaar zijn debuut in de Tour.

Debuut Uijtdebroeks bij Movistar

Daarvoor zal Uijtdebroeks uiteraard ook nog andere koersen rijden. Movistar heeft op zijn sociale media bekendgemaakt dat Uijtdebroeks op 4 februari aan de start zal staan van de Ronde van Valencia.

Dat wordt het debuut van Uijtdebroeks voor de Spaanse ploeg en in Valencia zal hij ook Remco Evenepoel tegen het lijf lopen. Hij maakt op 29 januari al zijn debuut voor Red Bull-BORA-hansgrohe in een ploegentijdrit.

Programma Uijtdebroeks

Uijtdebroeks staat begin maart ook aan de start van Parijs-Nice, begin april rijdt hij de Ronde van het Baskenland. Daarna komt Uijtdebroeks naar België voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.



