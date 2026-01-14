Pogacar is gewaarschuwd: Vingegaard onthult welk voordeel Giro zal hebben voor de Tour

Jonas Vingegaard gaat voor het eerst in zijn carrière de Giro rijden. En dat moet de Deen ook helpen om in de zomer voor de derde keer de Tour te winnen.

Vingegaard rijdt eerste keer de Giro

Na zijn overwinning in de Vuelta vorig jaar en met ook al twee eindzeges in de Tour (2022 en 2023) gaat Jonas Vingegaard in 2026 voor het eerst de Giro rijden. Om zijn trilogie te voltooien en alle drie de grote rondes te winnen.

Eigenlijk wilde Vingegaard vorig jaar al de Giro rijden, maar Visma-Lease a Bike wilde eerst testen hoe Vingegaard reageerde op het rijden van twee grote rondes na elkaar. En dat pakte dus goed uit voor de Deen.

Beter in de Tour door de Giro?

Het gaf hem zelfs een opvallend inzicht. "Ik kan betere wattages trappen in mijn tweede grote ronde dan in mijn eerste grote ronde van het jaar. We geloven dat ik daardoor dus beter kan zijn in de Tour", zegt Vingegaard bij Sporza.

De Tour is nog altijd een een groot doel van Vingegaard, die hij voor de derde keer wil winnen. Door voor de Tour eerst de Giro te rijden neemt hij wel een risico wat zijn voorbereiding betreft.

"Ja, er ligt druk op mij, maar ik heb ook zelf gevraagd om te dubbelen. Ik ga voor winst in de Giro en ik hoop dat het een betere voorbereiding is voor mij", besluit Vingegaard nog.