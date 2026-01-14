Schulden bij Lotto: ex-CEO Heulot wordt met de vinger gewezen

Schulden bij Lotto: ex-CEO Heulot wordt met de vinger gewezen
Foto: © photonews

Lotto en Intermarché-Wanty hadden het allebei financieel moeilijk en besloten om te fuseren. Bij Lotto werd er door ex-CEO Stéphane Heulot een financiële put geslagen.

Tijdens de Tour de France vorig jaar lekte uit dat Lotto en Intermarché-Wanty aan het spreken waren over een mogelijke fusie. Stéphane Heulot, toen CEO van Lotto, viel net niet van zijn stoel toen hij dat nieuws hoorde.

Heulot kwam te laat met nieuwe sponsor

Heulot had naar eigen zeggen net een nieuwe sponsor gevonden, maar kwam te laat. Dat verhaal wordt ook bevestigd door Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij. 

Volgens Haek wist Heulot dat er een deadline lag voor de Tour. Toen Heulot met zijn potentiële sponsor aankwam tijdens de Tour, liepen de gesprekken met Intermarché al en die zijn toen door de Nationale Loterij doorgezet. 

Financiële put bij Lotto door Heulot

En volgens Haek had het sportieve beleid van Heulot als CEO ook een financiële keerzijde. "Hij is erin geslaagd om een ploeg te kneden, maar wel door grote financiële putten te maken", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 


"Putten die een bedrijf als het onze kan dichten, maar dat zijn geen dingen die voor herhaling vatbaar zijn." Heulot stapte in september al op als CEO, Jean-François Bourlart volgende hem op en is nu CEO van Lotto-Intermarché. 

Stephane Heulot

