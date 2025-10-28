"Ik viel van mijn stoel" ex-CEO Heulot haalt bijzonder zwaar uit naar voormalige ploeg Lotto

Stéphane Heulot, de ex-CEO van Lotto, heeft geen spaander heel gelaten van zijn voormalige ploeg. Vooral de samenwerking met de Nationale Loterij liep bijzonder moeilijk.

"Mijn vertrek heeft niets te maken met de fusie tussen Lotto en Intermarché", zegt Heulot bij Cyclism’Actu. "De twijfels waren er al langer bij mij, maar ik besloot te stoppen door wat er gebeurde in de Tour. De tweede week van de Tour was ik in Bretagne om gesprekken af te ronden met sponsors die bereid waren ons te steunen."

"Nadat de afspraken waren gemaakt, heb ik de raad van bestuur bijeengeroepen om het project voor te stellen. Daar vertelde de CEO van de Loterij (Jannie Haek, red.) me dat ik te laat was, dat een samenwerking met Intermarché al aan de gang was. Ik viel van mijn stoel."

"We zouden de co-sponsor aankondigen op de tweede rustdag in de Tour. Alles was klaar. De sponsor begreep niets van die compleet andere strategie. Vanaf dat moment was niets meer zeker. Ik besloot te stoppen."

Moeilijke samenwerking met Nationale Loterij

Volgens Heulot is de manie waarop de Nationale Lotterij en de Lotto-ploeg functioneren erg complex en ook politiek. Drie jaar kon hij werken zoals hij wilde, maar verdergaan lukte niet meer voor Heulot.

"Ik hou van dit werk, maar dan moet je wel over alle informatie beschikken en op tijd geïnformeerd worden, zoals het hoort. Dat was niet het geval. Mijn geduld was op. Ik ben niet verrast dat ik buiten de fusie werd gehouden. Het is typisch voor de mensen die die beslissingen hebben genomen. Er is weinig menselijke waarde in dit traject."

"Ik zag een raad van bestuur en een verantwoordelijke van de Nationale Loterij (Jannie Haek, nvdr.) die zich overal mee bemoeide... Als je de pers leest, begrijp je snel dat het niet makkelijk was om met sommige personen samen te werken."