"Ik viel van mijn stoel" ex-CEO Heulot haalt bijzonder zwaar uit naar voormalige ploeg Lotto

"Ik viel van mijn stoel" ex-CEO Heulot haalt bijzonder zwaar uit naar voormalige ploeg Lotto
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Stéphane Heulot, de ex-CEO van Lotto, heeft geen spaander heel gelaten van zijn voormalige ploeg. Vooral de samenwerking met de Nationale Loterij liep bijzonder moeilijk.

"Mijn vertrek heeft niets te maken met de fusie tussen Lotto en Intermarché", zegt Heulot bij Cyclism’Actu. "De twijfels waren er al langer bij mij, maar ik besloot te stoppen door wat er gebeurde in de Tour. De tweede week van de Tour was ik in Bretagne om gesprekken af te ronden met sponsors die bereid waren ons te steunen."

"Nadat de afspraken waren gemaakt, heb ik de raad van bestuur bijeengeroepen om het project voor te stellen. Daar vertelde de CEO van de Loterij (Jannie Haek, red.) me dat ik te laat was, dat een samenwerking met Intermarché al aan de gang was. Ik viel van mijn stoel."

"We zouden de co-sponsor aankondigen op de tweede rustdag in de Tour. Alles was klaar. De sponsor begreep niets van die compleet andere strategie. Vanaf dat moment was niets meer zeker. Ik besloot te stoppen."

Moeilijke samenwerking met Nationale Loterij

Volgens Heulot is de manie waarop de Nationale Lotterij en de Lotto-ploeg functioneren erg complex en ook politiek. Drie jaar kon hij werken zoals hij wilde, maar verdergaan lukte niet meer voor Heulot. 

"Ik hou van dit werk, maar dan moet je wel over alle informatie beschikken en op tijd geïnformeerd worden, zoals het hoort. Dat was niet het geval. Mijn geduld was op. Ik ben niet verrast dat ik buiten de fusie werd gehouden. Het is typisch voor de mensen die die beslissingen hebben genomen. Er is weinig menselijke waarde in dit traject."

"Ik zag een raad van bestuur en een verantwoordelijke van de Nationale Loterij (Jannie Haek, nvdr.) die zich overal mee bemoeide... Als je de pers leest, begrijp je snel dat het niet makkelijk was om met sommige personen samen te werken."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Stephane Heulot

Meer nieuws

Dubbel zo veel bonificaties: X²O Badkamers Trofee pakt uit met nieuwe regel

Dubbel zo veel bonificaties: X²O Badkamers Trofee pakt uit met nieuwe regel

12:00
'UAE en Visma strijden om nummer zes van de Amstel Gold Race binnen te halen'

'UAE en Visma strijden om nummer zes van de Amstel Gold Race binnen te halen'

11:00
Broers Roodhooft helpen vaste waarde in de top tien uit de nood

Broers Roodhooft helpen vaste waarde in de top tien uit de nood

10:00
UAE Team Emirates-XRG dient Patrick Evenepoel duidelijk van antwoord over Tadej Pogacar

UAE Team Emirates-XRG dient Patrick Evenepoel duidelijk van antwoord over Tadej Pogacar

09:00
Pedersen op weg naar Uno-X? Manager Hushovd onthult visie van zijn ploeg

Pedersen op weg naar Uno-X? Manager Hushovd onthult visie van zijn ploeg

08:30
"Hij luisterde niet": Bart Wellens zag preek van Sven Nys geen indruk maken

"Hij luisterde niet": Bart Wellens zag preek van Sven Nys geen indruk maken

08:00
📷 Van der Poel en Philipsen vreten gigantisch deel van budget van Alpecin-Deceuninck op

📷 Van der Poel en Philipsen vreten gigantisch deel van budget van Alpecin-Deceuninck op

07:00
Twee op twee smaakt naar meer: Michael Vanthourenhout zet twee crossen met stip in agenda

Twee op twee smaakt naar meer: Michael Vanthourenhout zet twee crossen met stip in agenda

21:30
"Misschien naïef": Yves Lampaert gaat grootste zorg over de koers uit de weg

"Misschien naïef": Yves Lampaert gaat grootste zorg over de koers uit de weg

20:30
Deelnemen aan de Vélo d'Or Fan Awards? Dan moet je daarvoor wel betalen

Deelnemen aan de Vélo d'Or Fan Awards? Dan moet je daarvoor wel betalen

20:00
Hoelang houdt Tadej Pogacar het nog vol om te koersen én te winnen?

Hoelang houdt Tadej Pogacar het nog vol om te koersen én te winnen?

19:00
"Dat is de realiteit": Remco Evenepoel zit met een groot probleem

"Dat is de realiteit": Remco Evenepoel zit met een groot probleem

18:30
Bart Wellens heeft heel goed nieuws voor de fans van Thibau Nys

Bart Wellens heeft heel goed nieuws voor de fans van Thibau Nys

18:00
"Gaat hij dat ook willen?": vraag van één miljoen over Tadej Pogacar

"Gaat hij dat ook willen?": vraag van één miljoen over Tadej Pogacar

17:00
Organisatie van de Tour de France heeft nog een ingrijpende verandering op het oog voor 2026

Organisatie van de Tour de France heeft nog een ingrijpende verandering op het oog voor 2026

16:30
Lidl-Trek wil beste wielerploeg ter wereld worden en legt fundament met historisch contract

Lidl-Trek wil beste wielerploeg ter wereld worden en legt fundament met historisch contract

16:00
'Opvallende terugkeer: Quick-Step trekt renner van Alpecin-Deceuninck aan, maar met bijzondere voorwaarde'

'Opvallende terugkeer: Quick-Step trekt renner van Alpecin-Deceuninck aan, maar met bijzondere voorwaarde'

15:00
"Of hij mijn droomaankoop is?": Hushovd spreekt klare taal over komst én loon van Vingegaard bij Uno-X

"Of hij mijn droomaankoop is?": Hushovd spreekt klare taal over komst én loon van Vingegaard bij Uno-X

14:00
'Ploegleider stopt: opvolger komt van bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

'Ploegleider stopt: opvolger komt van bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

13:30
Groene trui in de Tour van 2026? Dit worden de cruciale punten voor Jasper Philipsen

Groene trui in de Tour van 2026? Dit worden de cruciale punten voor Jasper Philipsen

13:00
Of hij ploegmaat Eli Iserbyt mist? Michael Vanthourenhout spreekt klare taal

Of hij ploegmaat Eli Iserbyt mist? Michael Vanthourenhout spreekt klare taal

12:30
Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx"

Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx"

27/10
1
"Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot

"Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot

27/10
1
Dag van de waarheid komt eraan voor Toon Aerts: "Dat is een hoofddoel"

Dag van de waarheid komt eraan voor Toon Aerts: "Dat is een hoofddoel"

27/10
Dubbele deal zo goed als rond: 'Twee versterkingen voor Alpecin-Deceuninck, waaronder een Belg'

Dubbele deal zo goed als rond: 'Twee versterkingen voor Alpecin-Deceuninck, waaronder een Belg'

27/10
Onverwachte wending in fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty

Onverwachte wending in fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty

27/10
Maar één gespreksonderwerp op veldrit in Overijse: Thibau Nys

Maar één gespreksonderwerp op veldrit in Overijse: Thibau Nys

27/10
België heeft er nog een wereldkampioen bij: "Was zelfs al emotioneel bij het begin van de dag"

België heeft er nog een wereldkampioen bij: "Was zelfs al emotioneel bij het begin van de dag"

27/10
'Remco Evenepoel zette samenwerking stop, Red Bull zoekt vervanger'

'Remco Evenepoel zette samenwerking stop, Red Bull zoekt vervanger'

27/10
"Wordt moeilijk": transfer van Evenepoel is probleem voor Belgische ploegmaat

"Wordt moeilijk": transfer van Evenepoel is probleem voor Belgische ploegmaat

26/10
Tom Dumoulin geeft zijn ongezouten mening over een van de opvallendste transfers

Tom Dumoulin geeft zijn ongezouten mening over een van de opvallendste transfers

26/10
Slaan de broers Roodhooft weer toe? Bruyneel ziet hen "geweldige deal" sluiten

Slaan de broers Roodhooft weer toe? Bruyneel ziet hen "geweldige deal" sluiten

26/10
"Als Van Aert dat kan...": Philipsen krijgt stevige boodschap van winnaar Parijs-Roubaix

"Als Van Aert dat kan...": Philipsen krijgt stevige boodschap van winnaar Parijs-Roubaix

26/10
"Duurde drie kwartier": Sven Nys spelde renner stevig de les

"Duurde drie kwartier": Sven Nys spelde renner stevig de les

26/10
📷 "Valse start": crossgevoel nog niet helemaal aanwezig bij Wout van Aert

📷 "Valse start": crossgevoel nog niet helemaal aanwezig bij Wout van Aert

26/10
Michael Vanthourenhout geeft verklaring voor zijn bijzonder slechte start in Overijse

Michael Vanthourenhout geeft verklaring voor zijn bijzonder slechte start in Overijse

26/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Michael Vanthourenhout Johan Vansummeren Jasper Philipsen Gerben Thijssen Thibau Nys Yves Lampaert Pim Ronhaar Jonas Vingegaard Rasmussen Michael Woods Wout Van Aert Tom Dumoulin Lindsay De Vylder Bart Wellens Eli Iserbyt Toon Aerts Mathieu Van Der Poel Sanne Cant Fem van Empel

Nieuwste reacties

de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved