Twee kampen in fusieploeg? De Lie helder over sfeer bij Lotto-Intermarché

Lotto en Intermarché-Wanty bundelden de krachten en smolten samen tot één ploeg. Maar is er ook echt sprake van een nieuwe ploeg of zijn er nog altijd twee aparte kampen?

Uit noodzaak ontstond een fusieploeg tussen Lotto en Intermarché-Wanty. Toch heeft een groot deel van de renners een verleden bij Lotto. Van Intermarché-Wanty maakten uiteindelijk tien renners de overstap.

Zij komen nu in een nieuwe omgeving terecht, ook al stapten ook CEO Jean-François Bourlart en performance manager Aike Visbeek mee over naar de nieuwe fusieploeg. Er is voor hen toch een klein beetje herkenning.

De Lie over ploeggevoel bij Lotto-Intermarché

Toch moeten de renners van Intermarché-Wanty nu wel hun plaats zoeken bij de nieuwe fusieploeg. Volgens kopman Arnaud De Lie verloopt dat vlot. "Tijdens het trainingskamp in december zag ik één groep en niet twee ploegen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De Lie merkte de eerste dagen wel wat terughoudendheid, maar nam zelf het initiatief om met de renners te spreken die hij nog nooit gesproken had. Beetje bij beetje krijgt De Lie het gevoel dat er één ploeg ontstaat.

Lees ook... Kan hij eindelijk scoren in het voorjaar? De Lie weet wat hij anders moet doen›

"Tijdens de volgende stage zullen we nog meer naar elkaar toe groeien. We zijn op de goede weg", besloot De Lie nog. Helemaal in orde is het dus nog niet, maar de fusie is dan ook nog maar iets meer dan een maand geleden helemaal afgerond.