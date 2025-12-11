Stevige opsteker voor fusieploeg Lotto-Intermarché, maar in enkele landen wel andere naam

De fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty is eindelijk rond. De ploeg slaagde er ook in om Intermarché Frankrijk aan boord te houden als sponsor.

Lotto-Intermarché kreeg van de UCI groen licht en kreeg een WorldTour-licentie voor de komende drie seizoenen. Acht renners van Intermarché-Wanty maken de overstap naar de nieuwe fusieploeg.

Met Biniam Girmay (NSN Cycling Team), Louis Barré (Visma-Lease a Bike), Arne Marit (Red Bull-BORA-hansgrohe), Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) en Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech) vertrokken wel veel van hun toppers.

Intermarché Frankrijk blijft aan boord bij fusieploeg

De fusieploeg slaagde er wel in om Intermarché Frankrijk als sponsor te behouden en niet de Belgische tak. Door het vertrek van Girmay werd er namelijk gevreesd dat Intermarché Frankrijk zich zou terugtrekken en dat voor minder budget zou zorgen.

"Met de handtekening onder dit partnership schrijven we een nieuwe bladzijde in onze geschiedenis binnen de wielersport. Deze sport is vóór alles een verhaal van solidariteit en van teamspirit", zegt Thierry Cotillard, de voorzitter van Groupement Mousquetaires bij Het Nieuwsblad.



In Frankrijk, maar ook in Polen en Portugal, zal de ploeg ook Intermarché-Lotto heten. In die landen heeft Intermarché, naast België, heel wat winkels en is de naamsbekendheid belangrijk voor de warenhuisketen.