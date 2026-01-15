Mathieu van der Poel heeft knoop doorgehakt over deelname in Benidorm

Mathieu van der Poel komt dan toch niet aan de start van de Wereldbeker in Benidorm. De wereldkampioen zat in de Nederlandse selectie, maar geeft nu toch forfait.

Dan toch geen Mathieu van der Poel aan de start van de Wereldbeker in Benidorm. De wereldkampioen dook maandag op in de Nederlandse selectie en zou later de knoop doorhakken over zijn deelname.

Van der Poel rijdt Wereldbeker Benidorm niet

Dat is nu gebeurd en Alpecin-Premier Tech laat weten dat Van der Poel ervoor gekozen om niet aan de start te komen. Al bij het bekendmaken van zijn programma in het veld eind november stond er al een vraagteken achter de deelname van Van der Poel.

"We zullen beslissen op basis van of ik nog een extra cross-prikkel nodig heb tijdens mijn stage in Spanje of de voorkeur uitgaat naar wegtrainingen", zei Van der Poel twee weken geleden over zijn mogelijke aanwezigheid in Benidorm.

Klassement Wereldbeker

Van der Poel zal zijn leidersplaats in de Wereldbeker dus niet verdedigen zondag. Na zijn overwinning in Zonhoven werd de wereldkampioen met vijf zeges op negen manches de nieuwe leider in de Wereldbeker.

Thibau Nys volgt op tien punten van Van der Poel, Vanthourenhout op dertien punten. Zij moeten winnen in Benidorm als ze kans willen maken op de eindzege en zo nog een extra Belg aan de start van het WK te krijgen.