Mirakelmanoeuvre of de overwinning? Negatief aspect aangehaald van Van der Poel-manoeuvre

Foto: © photonews

Mathieu van der Poel was sowieso indrukwekkend in de Omloop, of het nu door zijn manoeuvre op de Molenberg was of door zijn prestatie op zich. Wat moeten we het hoogst inschatten?

In de podcast In Het Wiel bespreekt voormalig wielrenster Roxane Knetemann de passage over de Molenberg. "Een shoutout naar Pluimers: wil je daar goed zitten, dan zegt dat iets over je vorm van de dag. Het was glad en op kasseien ligt vaak ook modder. Hij glipt met zijn voorwiel weg. Van der Poel zit er vlak achter en komt er doorheen."

Het lijkt alsof Van der Poel daar iets onmogelijk deed. Hij moest zijn fiets bijna scheef zetten om het voor elkaar te krijgen. "Ja, als je het 'm nog een keer vraagt te doen, doet hij het opnieuw, denk ik. Bij ons zou het mazzel zijn, maar bij hem is het kunde ofzo. Dat is wel het moment dat hij met Vermeersch en Van Dijke naar de kopgroep rijdt."

Van der Poel vroeg niet om over te nemen

Is dat manoeuvre dan mooier dan de overwinning op zich? "Neen, voor mij niet. Op de Muur rijdt hij de rest eraf, maar vergeet niet dat hij vanaf de Molenberg vierdubbele kopbeurten deed", prijst Knetemann het uithoudingsvermogen van VDP. "Hij vroeg niet echt om over te nemen. Ik ga niet mee in het verhaal dat het ontwijken van de valpartij mooier is dan de overwinning."

Knetemann ziet zelfs een negatief aspect aan de valpartij van Pluimers en het knappe manoeuvre van Van der Poel. "Vanaf dat moment werd ons als kijker eigenlijk de koers ontnomen. Zo zie ik dat moment. Alles klopte voor Van der Poel, maar ik vind het heel erg jammer dat we niet meer strijd hebben gezien. We hebben alleen een stokkende achtervolging gezien."

Knetemann verwachtte meer van Omloop-finale

Lees ook... Plotse wending? Een dag na de uitspraken van Van der Poel ineens sprake van verwarring
Knetemann had dus meer verwacht van de finale van de Omloop, maar na de Molenberg kwam alles al in een redelijk beslissende plooi te liggen. Het stond in de sterren geschreven dat Van der Poel met Vermeersch en Van Dijke de vroege vluchters zou oppeuzelen en daarna alleen op weg zou gaan naar de overwinning. 

