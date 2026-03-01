UPDATE: Bevestiging over de opgelopen breuk bij Wellens, snelle operatie dringt zich op

Ai, Tim Wellens, toch. De Belgische kampioen is zwaar gevallen in Kuurne-Brussel-Kuurne, met mogelijk ernstige gevolgen.

De Belgische renner van UAE Team Emirates verkeerde al in prima vorm in het seizoensbegin. Daardoor trok hij met grote verwachtingen naar het Vlaamse openingsweekend. In de Omloop was het echter zijn ploegmaat Florian Vermeersch die een hoofdrol opeiste.

In Kuurne-Brussel-Kuurne was Wellens van plan om aan te vallen in de heuvelszone. Richting het voor Wellens belangrijke punt in de koers was het een ware stormloop. Hij was uiteraard niet de enige renner die daar vooraan wou zitten.

Wellens tot opgave gedwongen

In de aanloop daarnaartoe is Wellens jammerlijk ten val gekomen. De eerste indruk was dat het behoorlijk ernstig was. Wellens heeft moeten opgeven. Het is maar de vraag of de rest van zijn voorjaar hierdoor niet in gevaar komt.

Wellens bleef immers staan op een graskant aan een gracht. Hij maakte de gekende beweging die wielrenners wel vaker maken wanneer ze een sleutelbeen breken. Het is dus hopen dat de diagnose minder erg is dan de eerste indruk. Anders zou Wellens meerdere weken aan de kant staan en moet hij een streep trekken door het voorjaar.

In Ronde van Vlaanderen normaal meesterknecht Pogacar

De Limburger had een best druk programma en zou zijn voorjaar normaal doortrekken tot aan de Amstel Gold Race. Een gezonde en fitte Wellens zou in bepaalde voorjaarskoersen zeker zijn eigen winstkansen hebben. Daarnaast zou hij in de Rol van Vlaanderen zeker de rol van meesterknecht kunnen vervullen voor Tadej Pogacar.



Lees ook... Tim Wellens krijgt na zege reacties over dopinggebruik bij UAE Team Emirates›

Update: de ploeg van Tim Wellens bevestigt dat hij zijn rechtersleutelbeen gebroken heeft. Hij wordt vanavond nog geopereerd.