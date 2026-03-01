Plotse wending? Een dag na de uitspraken van Van der Poel ineens sprake van verwarring

Plotse wending? Een dag na de uitspraken van Van der Poel ineens sprake van verwarring
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het kan wel heel snel verkeren in de koers. Mathieu van der Poel leek na de Omloop totaal niet van plan om op stage te gaan, maar een dag later is daar plots toch sprake van.

Toch volgens Peter Debaveye, de koersdirecteur van Kuurne-Brussel-Kuurne. Nadat het zaterdagavond bekend raakte dat Van der Poel niet mee zou doen aan Kuurne-Brussel-Kuurne, reageerde Debaveye hierop bij Het Nieuwsblad. Hij meldde dat Van der Poel op stage zou vertrekken. Dat is toch wel heel erg verrassend nieuws. 

Op de persconferentie na zijn overwinning in de Omloop werd Van der Poel zaterdag immers gevraagd wat hij ging doen voor Milaan-Sanremo en Tirreno-Adriatico eraan komt. Was hij nog van plan om een hoogtestage in te lassen? "Neen, ik blijf gewoon hier. Neen, normaal ga ik niet meer op trainingskamp", klonk Van der Poel vastberaden.

Geen Van der Poel in Kuurne-Brussel-Kuurne

Wat kan er dan op die korte tijd veranderd zijn? Heeft zijn ploeg Alpecin-Premier Tech Van der Poel ervan overtuigd dat een stage toch noodzakelijk is? Of heeft Debaveye het niet helemaal goed begrepen? Wat alleszins vaststaat, is dat Kuurne-Brussel-Kuurne zonder Van der Poel wordt gereden, wat de reden hiervoor ook mag zijn.

Als Van der Poel van plan zou zijn om in België te blijven, kondigt er zich wel een heel andere trainingsperiode aan ten opzichte van zijn trainingen in Spanje. "Alleen nog slecht weer vanaf nu? Ah ja, zoals hier vandaag. Ik hoop dat het weer in de Tirreno beter is dan vorig jaar. Het is min of meer zoals ik het de voorbije jaren gedaan heb."

Van der Poel houdt vast aan voorbereiding

Lees ook... Winst in de Omloop brengt een zéér vervelende statistiek met zich mee voor Van der Poel
Op basis van de door hem behaalde successen in de vorige seizoenen, heeft Van der Poel uiteraard weinig redenen om zijn aanpak te veranderen. "Ik voel me comfortabel bij deze voorbereiding. We gaan er ons aan houden." Of daar nog een stage bij komt of niet, zal de nabije toekomst wel uitwijzen. Volgens HLN zou Van der Poel wel degelijk gewoon in België blijven trainen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category Pro
Kuurne-Bruxelles-Kuurne
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

UPDATE: Bevestiging over de opgelopen breuk bij Wellens, snelle operatie dringt zich op

UPDATE: Bevestiging over de opgelopen breuk bij Wellens, snelle operatie dringt zich op

18:05
Visma-Lease a Bike slaat toe zoals in beste dagen: er wordt luidop gedroomd van 'Ronde' en Roubaix

Visma-Lease a Bike slaat toe zoals in beste dagen: er wordt luidop gedroomd van 'Ronde' en Roubaix

18:00
De Cauwer prijst Visma-winnaar, Wellens valt en veel sprinters gelost: "Wat een talent, klepper in wording!"

De Cauwer prijst Visma-winnaar, Wellens valt en veel sprinters gelost: "Wat een talent, klepper in wording!"

17:00
Winst in de Omloop brengt een zéér vervelende statistiek met zich mee voor Van der Poel

Winst in de Omloop brengt een zéér vervelende statistiek met zich mee voor Van der Poel

10:00
Samyn-organisatie duimt voor zijn komst: nu toch al een Van Aert-effect voelbaar

Samyn-organisatie duimt voor zijn komst: nu toch al een Van Aert-effect voelbaar

16:30
Kuurne-Brussel-Kuurne onthoofd? Organisatie reageert duidelijk na het afzeggen van deze topfavoriet

Kuurne-Brussel-Kuurne onthoofd? Organisatie reageert duidelijk na het afzeggen van deze topfavoriet

08:00
Crashes in Omloop eisen tol: topploeg brengt heel slecht nieuws en meldt ernstige breuk bij gevallen renner

Crashes in Omloop eisen tol: topploeg brengt heel slecht nieuws en meldt ernstige breuk bij gevallen renner

14:00
Beging Soudal Quick-Step een dure blunder in de Omloop? Tom Steels reageert

Beging Soudal Quick-Step een dure blunder in de Omloop? Tom Steels reageert

13:30
Tom Pidcock slaat zich voor het hoofd na de Omloop: "Echt een 'rookie mistake' van mij"

Tom Pidcock slaat zich voor het hoofd na de Omloop: "Echt een 'rookie mistake' van mij"

13:00
Belgische renner loopt breuk op bij zware val in Omloop: "Plots sloeg het noodlot toe"

Belgische renner loopt breuk op bij zware val in Omloop: "Plots sloeg het noodlot toe"

12:30
José De Cauwer verbaast zich over één gekke fase in de Omloop: "Dat ga je bij Van der Poel niet zien"

José De Cauwer verbaast zich over één gekke fase in de Omloop: "Dat ga je bij Van der Poel niet zien"

12:00
Ontgoochelde Kopecky laat er geen twijfel over bestaan: "Dáár verloor ik de koers"

Ontgoochelde Kopecky laat er geen twijfel over bestaan: "Dáár verloor ik de koers"

11:00
Florian Vermeersch werd stevig verrast tijdens de Omloop: "Ik schrok even"

Florian Vermeersch werd stevig verrast tijdens de Omloop: "Ik schrok even"

09:30
Deze Belg beleefde een horrordag: "De gevaarlijkste Omloop van mijn leven"

Deze Belg beleefde een horrordag: "De gevaarlijkste Omloop van mijn leven"

09:00
📷 Man aan wie Van der Poel zich verontschuldigde speelt enkele tanden kwijt tijdens Omloop

📷 Man aan wie Van der Poel zich verontschuldigde speelt enkele tanden kwijt tijdens Omloop

18:30
Grote naam krijgt dramatisch nieuws na de Omloop Het Nieuwsblad: "Operatie is noodzakelijk"

Grote naam krijgt dramatisch nieuws na de Omloop Het Nieuwsblad: "Operatie is noodzakelijk"

08:30
🎥 UPDATE: Van der Poel komt gevat uit de hoek en neemt beslissing over Kuurne-Brussel-Kuurne

🎥 UPDATE: Van der Poel komt gevat uit de hoek en neemt beslissing over Kuurne-Brussel-Kuurne

21:15
🎥 Mathieu van der Poel verontschuldigt zich meteen na finish van Omloop

🎥 Mathieu van der Poel verontschuldigt zich meteen na finish van Omloop

28/02
Tim Wellens krijgt na zege reacties over dopinggebruik bij UAE Team Emirates

Tim Wellens krijgt na zege reacties over dopinggebruik bij UAE Team Emirates

07:00
De vliegende Hollander doet het weer: Van der Poel wint de Omloop

De vliegende Hollander doet het weer: Van der Poel wint de Omloop

28/02
Ai! Jan Bakelants zegt waarmee we zullen moeten tevreden zijn van Remco Evenepoel

Ai! Jan Bakelants zegt waarmee we zullen moeten tevreden zijn van Remco Evenepoel

21:30
Wat een acrobaat: dit hebben uitdagers Van Dijke en Vermeersch te zeggen over Van der Poel Interview

Wat een acrobaat: dit hebben uitdagers Van Dijke en Vermeersch te zeggen over Van der Poel

28/02
Revelaties vallen op in de Omloop, sneer uitgedeeld na massa valpartijen: "Door de klasse van Van der Poel" Interview

Revelaties vallen op in de Omloop, sneer uitgedeeld na massa valpartijen: "Door de klasse van Van der Poel"

20:15
Lefevere speelt kantoor bij Quick-Step kwijt en huurt nu "een mancave"

Lefevere speelt kantoor bij Quick-Step kwijt en huurt nu "een mancave"

20:30
Dedecker investeert met Middelkerke in de koers en heeft daar goede reden voor

Dedecker investeert met Middelkerke in de koers en heeft daar goede reden voor

20:00
Johan Museeuw verklapt zijn geheimen om er op z'n 60ste nog zo goed uit te zien

Johan Museeuw verklapt zijn geheimen om er op z'n 60ste nog zo goed uit te zien

19:00
Oliver Naesen geeft heel mooi schouderklopje aan zieke Wout van Aert

Oliver Naesen geeft heel mooi schouderklopje aan zieke Wout van Aert

28/02
"Je hoeft er niet aan te twijfelen": dit is het plan van Mathieu van der Poel

"Je hoeft er niet aan te twijfelen": dit is het plan van Mathieu van der Poel

28/02
Moet Van der Poel 100 procent zijn om te winnen? Philippe Gilbert legt het uit

Moet Van der Poel 100 procent zijn om te winnen? Philippe Gilbert legt het uit

28/02
Jan Bakelants ziet Quick-Step historische fout van Lotto maken

Jan Bakelants ziet Quick-Step historische fout van Lotto maken

28/02
Ine Beyen krijgt twee keer njet te horen voor droomjob, maar zit al met nieuw plan

Ine Beyen krijgt twee keer njet te horen voor droomjob, maar zit al met nieuw plan

28/02
Van der Poel tempert verwachtingen met reden waarom hij mogelijk toch niet de Omloop wint

Van der Poel tempert verwachtingen met reden waarom hij mogelijk toch niet de Omloop wint

28/02
Radio peloton aan het woord: waarschuwingen voor Van der Poel en reacties op Van Aert en De Cauwer Interview

Radio peloton aan het woord: waarschuwingen voor Van der Poel en reacties op Van Aert en De Cauwer

28/02
"Had voor mij niet gemoeten": Tim Wellens is bijzonder kritisch voor Omloop

"Had voor mij niet gemoeten": Tim Wellens is bijzonder kritisch voor Omloop

28/02
Demi Vollering komt met fikse waarschuwing: "Dan wordt het ook voor de fans te veel"

Demi Vollering komt met fikse waarschuwing: "Dan wordt het ook voor de fans te veel"

28/02
Jan Bakelants geeft met blauw oog update na fietsongeval

Jan Bakelants geeft met blauw oog update na fietsongeval

28/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jose De Cauwer Tim Wellens Oliver Naesen Jan Bakelants Florian Vermeersch Patrick Lefevere Jasper Philipsen Remco Evenepoel Thomas Pidcock Arnaud De Lie Christophe Laporte Tim Van Dijke Jonas Vingegaard Rasmussen Lotte Kopecky Demi Vollering Bert De Backer Tom Steels Ben Swift

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved