Plotse wending? Een dag na de uitspraken van Van der Poel ineens sprake van verwarring

Het kan wel heel snel verkeren in de koers. Mathieu van der Poel leek na de Omloop totaal niet van plan om op stage te gaan, maar een dag later is daar plots toch sprake van.

Toch volgens Peter Debaveye, de koersdirecteur van Kuurne-Brussel-Kuurne. Nadat het zaterdagavond bekend raakte dat Van der Poel niet mee zou doen aan Kuurne-Brussel-Kuurne, reageerde Debaveye hierop bij Het Nieuwsblad. Hij meldde dat Van der Poel op stage zou vertrekken. Dat is toch wel heel erg verrassend nieuws.

Op de persconferentie na zijn overwinning in de Omloop werd Van der Poel zaterdag immers gevraagd wat hij ging doen voor Milaan-Sanremo en Tirreno-Adriatico eraan komt. Was hij nog van plan om een hoogtestage in te lassen? "Neen, ik blijf gewoon hier. Neen, normaal ga ik niet meer op trainingskamp", klonk Van der Poel vastberaden.

Geen Van der Poel in Kuurne-Brussel-Kuurne

Wat kan er dan op die korte tijd veranderd zijn? Heeft zijn ploeg Alpecin-Premier Tech Van der Poel ervan overtuigd dat een stage toch noodzakelijk is? Of heeft Debaveye het niet helemaal goed begrepen? Wat alleszins vaststaat, is dat Kuurne-Brussel-Kuurne zonder Van der Poel wordt gereden, wat de reden hiervoor ook mag zijn.

Als Van der Poel van plan zou zijn om in België te blijven, kondigt er zich wel een heel andere trainingsperiode aan ten opzichte van zijn trainingen in Spanje. "Alleen nog slecht weer vanaf nu? Ah ja, zoals hier vandaag. Ik hoop dat het weer in de Tirreno beter is dan vorig jaar. Het is min of meer zoals ik het de voorbije jaren gedaan heb."

Van der Poel houdt vast aan voorbereiding

Op basis van de door hem behaalde successen in de vorige seizoenen, heeft Van der Poel uiteraard weinig redenen om zijn aanpak te veranderen. "Ik voel me comfortabel bij deze voorbereiding. We gaan er ons aan houden." Of daar nog een stage bij komt of niet, zal de nabije toekomst wel uitwijzen. Volgens HLN zou Van der Poel wel degelijk gewoon in België blijven trainen.