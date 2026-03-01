Winst in de Omloop brengt een zéér vervelende statistiek met zich mee voor Van der Poel

Mathieu van der Poel kroonde zich gisteren tot winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad. De Nederlander reed solo naar de meet en pakte zijn eerste zege in de opener van het voorjaar. Kan hij nu een ongeziene dubbel voor elkaar krijgen?

Van der Poel vulde met de Omloop een van de weinige gaten op zijn palmares. De wielerster reed weg op de Muur van Geraardsbergen en snelde alleen naar de meet. De Nederlander heeft genoten van de start van het klassieke voorjaar.

"Ja, eigenlijk wel", vertelt hij aan WielerFlits. "Alleen het weer had wat beter gemogen, maar het heeft me niet te veel beïnvloed. We hadden een goede kledingstrategie en dat hielp om het tot de finale vol te houden. De Muur en de Bosberg zijn klimmetjes die me goed liggen. De rugwind hielp vandaag ook richting de finish."

Van der Poel denkt niet aan dubbel Omloop-Ronde

Van der Poel werd verrast door het koersverloop. "Voor ons was de Molenberg het cruciale punt, maar meestal blijft de wedstrijd gesloten tot aan de Muur. Ons plan was eigenlijk om te wachten tot de Muur, maar door de omstandigheden werd de race eerder beslist." Geen enkele renner slaagde erin om ooit de Omloop en de Ronde van Vlaanderen te winnen in hetzelfde jaar. Spookte dat tijdens de koers door zijn hoofd?

"Geen enkele keer", geeft hij toe. "Ik ben gewoon blij deze wedstrijd te winnen. Mijn grote doelen zijn weer Vlaanderen en Roubaix. Iedereen weet hoe sterk Tadej daar is, maar ik doe wat ik kan om in mijn best mogelijke vorm te zijn en dan zien we het wel."

Van der Poel past nu voor Kuurne-Brussel-Kuurne, iets waar de organisatie van die koers al op reageerde. Het Nederlandse fenomeen kiest ervoor om op stage te gaan en zo zijn volgende doelen voor te bereiden. Dat zijn normaal gezien Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Later probeert hij opnieuw de Ronde van Vlaanderen te winnen, wat niemand hem dus ooit voordeed na winst in de Omloop.