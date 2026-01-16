Interview Hij heeft voor ploeg Mettepenningen kater à la Visma en Van Aert vermeden: "Leeft er 110 procent voor"

Hij heeft voor ploeg Mettepenningen kater à la Visma en Van Aert vermeden: "Leeft er 110 procent voor"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Voor de ploeg van Jurgen Mettepenningen was het een groot hoogtepunt, maar een kater had het ook kunnen worden. Op het BK veldrijden voor beloften zorgde Viktor Vandenberghe dat de overwinning binnen de ploeg bleef.

Het is inmiddels vijf dagen geleden dat Vandenberghe Belgisch beloftenkampioen geworden is. Dat speelde hij klaar in Beringen nadat hij samen met ploegmaats Kay De Bruyckere en Sil De Brauwere het mooie weer had gemaakt tijdens de cross. Het deed ploegmanager Jurgen Mettepenningen blinken van trots tijdens de tv-uitzending.

Op een gegeven moment reden drie renners van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw immers op de eerste drie plaatsen. De commentatoren maakten ook al de vergelijking met Parijs-Roubaix 1996: dat jaar bereikten drie ploegmaats van Mapei samen de Velodroom. Alleen kon het ook nog altijd het scenario van Visma-Lease a Bike in Dwars door Vlaanderen 2025 worden.

Vandenberghe bezorgt Pauwels Sauzen succes op BK

Van Aert was met twee andere Visma-renners op pad, maar Powless was er ook nog bij en klopte hem in de spurt. Op het BK veldrijden voor beloften haakte Mats Vanden Eynde van Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions zijn wagonnetje aan en hij kwam op het einde zelfs nog stevig uit de hoek. Enkel Vandenberghe bleef hem voor.

Michael Vanthourenhout, die derde werd bij de elite, gaf te kennen dat hij hier ook blij mee was. "Ik heb de cross van de beloften niet gezien, ik was bezig met mijn eigen voorbereiding", vertelde hij ons na het BK bij de profs. "Ik weet enkel dat Viktor Vandenberghe kampioen is. Heel mooi voor die jongen. Het is iemand die er 110 procent voor leeft."

Vanthourenhout blij voor jonge talenten

Lees ook... Michael Vanthourenhout geeft exclusieve reactie op het hard aankomende nieuws over Eli Iserbyt
Uiteindelijk eindigden vijf renners van de ploeg bij de eerste zes. Dat is wel indrukwekkend. "Heel mooi voor die gasten. Ik kom met hen allemaal wel heel goed overeen. Heel mooi dat het eindelijk eens gelukt is voor een van die gasten. Het is te hopen dat ze ervan genieten."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Michael Vanthourenhout

Meer nieuws

Slaat hij een slag? Thibau Nys kent eindelijk plannen van Van der Poel en spreekt over Wereldbeker

Slaat hij een slag? Thibau Nys kent eindelijk plannen van Van der Poel en spreekt over Wereldbeker

18:30
Mathieu van der Poel geeft reden voor zijn opmerkelijke forfait in Benidorm

Mathieu van der Poel geeft reden voor zijn opmerkelijke forfait in Benidorm

17:00
Michael Vanthourenhout geeft exclusieve reactie op het hard aankomende nieuws over Eli Iserbyt

Michael Vanthourenhout geeft exclusieve reactie op het hard aankomende nieuws over Eli Iserbyt

15/01
Thibau Nys zit ook in een tweestrijd, maar zweert dat één zaak totaal niet uitmaakt

Thibau Nys zit ook in een tweestrijd, maar zweert dat één zaak totaal niet uitmaakt

15/01
Visma-Lease a Bike pareert de kritiek en ook Van Aert gelooft in Belg waar veel van verwacht wordt

Visma-Lease a Bike pareert de kritiek en ook Van Aert gelooft in Belg waar veel van verwacht wordt

15/01
Verstrynge verdedigt afzegging voor WK tegen Van der Poel

Verstrynge verdedigt afzegging voor WK tegen Van der Poel

15/01
Wellens ziet groot verschil tussen ene Nys en de andere: "Thibau is vaak vriendelijker"

Wellens ziet groot verschil tussen ene Nys en de andere: "Thibau is vaak vriendelijker"

15/01
Sven Vanthourenhout laat Vlaamse fans Evenepoel dromen (als ze geduld hebben): "Het zou me verbazen"

Sven Vanthourenhout laat Vlaamse fans Evenepoel dromen (als ze geduld hebben): "Het zou me verbazen"

20:30
Lofzang voor Van Aert van iemand die meer tijd met hem wil spenderen: "Teleurgesteld door zijn blessure"

Lofzang voor Van Aert van iemand die meer tijd met hem wil spenderen: "Teleurgesteld door zijn blessure"

20:00
Vorig jaar ploegmaat Van Aert, nu bij Naesen: topper moet na slecht nieuws tegenslag verwerken

Vorig jaar ploegmaat Van Aert, nu bij Naesen: topper moet na slecht nieuws tegenslag verwerken

19:00
Bewondering voor Evenepoel, Pogacar en Vingegaard: dit hebben ze met elkaar gemeen

Bewondering voor Evenepoel, Pogacar en Vingegaard: dit hebben ze met elkaar gemeen

16:30
De zoveelste in de rij: zelfde blessure als bij Eli Iserbyt teistert het veldrijden opnieuw

De zoveelste in de rij: zelfde blessure als bij Eli Iserbyt teistert het veldrijden opnieuw

16:00
Gewezen knecht Van der Poel wordt nu wapen voor Van Aert én Vingegaard

Gewezen knecht Van der Poel wordt nu wapen voor Van Aert én Vingegaard

15:00
Groot en belangrijk nieuws bij de Vlaamse wielerbond

Groot en belangrijk nieuws bij de Vlaamse wielerbond

14:00
Nieuwe start in 2026: ex-renner wijst op twee belangrijke zaken bij Alpecin-Premier Tech

Nieuwe start in 2026: ex-renner wijst op twee belangrijke zaken bij Alpecin-Premier Tech

13:30
Vorig jaar won ze nog: Ferrand-Prévot laat topkoers schieten

Vorig jaar won ze nog: Ferrand-Prévot laat topkoers schieten

13:00
Boonen, Cancellara, Van Aert of Van der Poel: Kristoff zegt wie de beste is

Boonen, Cancellara, Van Aert of Van der Poel: Kristoff zegt wie de beste is

12:30
Tom Pidcock heeft knopen doorgehakt en laat enkele topkoersen links liggen

Tom Pidcock heeft knopen doorgehakt en laat enkele topkoersen links liggen

12:00
Uitdager van Pogacar en Van der Poel? Lotto-Intermarché trekt kaart van Belg

Uitdager van Pogacar en Van der Poel? Lotto-Intermarché trekt kaart van Belg

11:00
Leegloop bij Visma-Lease a Bike? Campenaerts is klaar en duidelijk

Leegloop bij Visma-Lease a Bike? Campenaerts is klaar en duidelijk

10:00
Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

09:00
Terug naar Italië: Wout van Aert onthult twee hoofdredenen

Terug naar Italië: Wout van Aert onthult twee hoofdredenen

08:30
🎥 Van der Poel pakt spectuculair uit, Pogacar maakt doel nog eens duidelijk

🎥 Van der Poel pakt spectuculair uit, Pogacar maakt doel nog eens duidelijk

08:00
📷 Tour 2027: kans voor sprinters op geel in Edinburgh en stevige derde etappe in Wales

📷 Tour 2027: kans voor sprinters op geel in Edinburgh en stevige derde etappe in Wales

07:30
Wereldtopper bij de beloften: Widar (20) klaar en duidelijk over profdebuut

Wereldtopper bij de beloften: Widar (20) klaar en duidelijk over profdebuut

07:00
"Tijd om te veranderen": Matteo Jorgenson gooit alles om

"Tijd om te veranderen": Matteo Jorgenson gooit alles om

21:30
"In de penarie": Paul Herygers ziet probleem voor Thibau Nys

"In de penarie": Paul Herygers ziet probleem voor Thibau Nys

15/01
Overstap naar Soudal Quick-Step: Van Baarle stuitte op twee problemen

Overstap naar Soudal Quick-Step: Van Baarle stuitte op twee problemen

15/01
Veel vertrouwen van Lotto-Intermarché: Toon Aerts krijgt mooi voorjaarsprogramma

Veel vertrouwen van Lotto-Intermarché: Toon Aerts krijgt mooi voorjaarsprogramma

15/01
Twee redenen: Van Aert onthult waarom hij nog niet aan stoppen denkt

Twee redenen: Van Aert onthult waarom hij nog niet aan stoppen denkt

15/01
📷 Nieuwe dag, nieuwe training: Van Aert blijft ondanks enkelbreuk knallen

📷 Nieuwe dag, nieuwe training: Van Aert blijft ondanks enkelbreuk knallen

15/01
Nibali ziet enorm voordeel voor Vingegaard door deelname aan de Giro

Nibali ziet enorm voordeel voor Vingegaard door deelname aan de Giro

15/01
Andere visie bij Visma dan bij Alpecin: Kielich velt zijn oordeel

Andere visie bij Visma dan bij Alpecin: Kielich velt zijn oordeel

15/01
Na een tip van Van Aert: Wereldbeker in Benidorm voert wijziging door

Na een tip van Van Aert: Wereldbeker in Benidorm voert wijziging door

15/01
Van Empel vroeg haar raad: Marianne Vos geeft meer uitleg

Van Empel vroeg haar raad: Marianne Vos geeft meer uitleg

15/01
Zelfkritiek bij Campenaerts: "Van Aert zal zich geen fantastisch werk van mij herinneren"

Zelfkritiek bij Campenaerts: "Van Aert zal zich geen fantastisch werk van mij herinneren"

15/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Victor Campenaerts Thibau Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Simon Yates Lars Van Der Haar Eli Iserbyt Michael Vanthourenhout Axel Zingle Fem van Empel Matteo Jorgenson Stephane Heulot Toon Aerts Dylan Van Baarle Cian Uijtdebroeks Paul Herygers Amund Grondahl Jansen Jarno Widar Sven Nys

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved