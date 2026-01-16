Hij heeft voor ploeg Mettepenningen kater à la Visma en Van Aert vermeden: "Leeft er 110 procent voor"

Voor de ploeg van Jurgen Mettepenningen was het een groot hoogtepunt, maar een kater had het ook kunnen worden. Op het BK veldrijden voor beloften zorgde Viktor Vandenberghe dat de overwinning binnen de ploeg bleef.

Het is inmiddels vijf dagen geleden dat Vandenberghe Belgisch beloftenkampioen geworden is. Dat speelde hij klaar in Beringen nadat hij samen met ploegmaats Kay De Bruyckere en Sil De Brauwere het mooie weer had gemaakt tijdens de cross. Het deed ploegmanager Jurgen Mettepenningen blinken van trots tijdens de tv-uitzending.

Op een gegeven moment reden drie renners van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw immers op de eerste drie plaatsen. De commentatoren maakten ook al de vergelijking met Parijs-Roubaix 1996: dat jaar bereikten drie ploegmaats van Mapei samen de Velodroom. Alleen kon het ook nog altijd het scenario van Visma-Lease a Bike in Dwars door Vlaanderen 2025 worden.

Vandenberghe bezorgt Pauwels Sauzen succes op BK

Van Aert was met twee andere Visma-renners op pad, maar Powless was er ook nog bij en klopte hem in de spurt. Op het BK veldrijden voor beloften haakte Mats Vanden Eynde van Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions zijn wagonnetje aan en hij kwam op het einde zelfs nog stevig uit de hoek. Enkel Vandenberghe bleef hem voor.

Michael Vanthourenhout, die derde werd bij de elite, gaf te kennen dat hij hier ook blij mee was. "Ik heb de cross van de beloften niet gezien, ik was bezig met mijn eigen voorbereiding", vertelde hij ons na het BK bij de profs. "Ik weet enkel dat Viktor Vandenberghe kampioen is. Heel mooi voor die jongen. Het is iemand die er 110 procent voor leeft."

Vanthourenhout blij voor jonge talenten

Lees ook... Michael Vanthourenhout geeft exclusieve reactie op het hard aankomende nieuws over Eli Iserbyt›

Uiteindelijk eindigden vijf renners van de ploeg bij de eerste zes. Dat is wel indrukwekkend. "Heel mooi voor die gasten. Ik kom met hen allemaal wel heel goed overeen. Heel mooi dat het eindelijk eens gelukt is voor een van die gasten. Het is te hopen dat ze ervan genieten."