Visma-Lease a Bike slaat toe zoals in beste dagen: er wordt luidop gedroomd van 'Ronde' en Roubaix

Foto: © photonews

De gebalde vuist is meer dan terecht. Visma-Lease a Bike heeft nog eens een masterclass afgeleverd, zoals dat tot een paar seizoenen geleden de gewoonte was in het voorjaar.

Met Matthew Brennan heeft het weer zo'n supersnelle man die het zeker in een koers als Kuurne-Brussel-Kuurne kan afmaken. Ook al sleepte hij dan wel een pittige deelname aan de Omloop met zich mee. "Ik was de hele dag nerveus na de valpartij van gisteren. Ik was in de Omloop hard tegen het asfalt gegaan", getuigt Brennan in het flashinterview na Kuurne-Brussel-Kuurne.

Ook op de tweede dag van het Vlaamse openingsweekend kreeg hij het niet cadeau. "Jammer genoeg raakte ik op achterstand, maar Pietro Mattio heeft al zijn kogels opgebruikt om me terug te brengen. Na de Kluisberg kon ik meegaan in de groep met de grote namen. We zijn voluit gegaan. We wisten dat we daar in de best mogelijke situatie zaten."

Geweldige lead-out van Laporte

Vervolgens nam Visma-Lease a Bike het initiatief tot diep in de finale. "We zaten met quasi de volledige ploeg vooraan, tot aan de laatste twee kilometer. De ene na de andere ploegmaat deed een kopbeurt. Christophe Laporte trok geweldig door richting de finish. Ik deed het makkelijke deel. Ik spurtte gewoon in de laatste honderd meter, ik kan mijn ploegmaats niet genoeg bedanken."

Brennan herinnert zich nog hoe hij Kuurne-Brussel-Kuurne reed in de jeugdreeksen. "Als junior stonden we altijd te wachten op de aankomst van de profs. Het is fantastisch om nu na de profkoers mijn handen in de lucht te kunnen steken. Het is de eerste Vlaamse klassieker op mijn erelijst, hopelijk de eerste van vele. Dat is alvast de ambitie."

Brennan legt de lat heel hoog


Dat is de lat wel heel hoog leggen. Desondanks durft de jonge Brit die ambitie uit te spreken. "Ik droom van al die iconische koersen zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ik hoop ooit een van beide koersen te winnen. Dat gaat misschien nog een tijdje duren, maar we gaan ervoor." 

