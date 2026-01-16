Lofzang voor Van Aert van iemand die meer tijd met hem wil spenderen: "Teleurgesteld door zijn blessure"

Over de ploeggrenzen heen is er veel bewondering voor Wout van Aert. Iemand die graag meer tijd met hem wil spenderen, is Axel Zingle.

De Fransman begint aan zijn tweede seizoen bij Visma-Lease a Bike, maar krijgt in 2026 een plek aan de zijde van Van Aert in de kasseiklassiekers. "Dit zijn koersen die mij goed liggen", zegt hij bij de RTBF. "Er is ruimte vrijgekomen omdat Jorgenson liever de Ardennenklassiekers rijdt. Het idee om te koersen met Van Aert en Laporte motiveert mij."

Toen hij een jaar geleden de overstap maakte van Cofidis naar Visma-Lease a Bike, had Zingle verwacht om meer tijd in hun gezelschap door te maken. "Ik heb hen sinds mijn komst bij de ploeg nauwelijks gezien." Zingle had in 2025 te maken met fysieke klachten en die waren er bij Van Aert en Laporte ook op bepaalde momenten.

Zingle fier ploegmaat Van Aert te zijn

Het neemt niet weg dat Van Aert voor Zingle nog altijd iemand is naar wie hij opkijkt. "Ik ben iets jonger naar Wout. Voor ik zelf prof werd keek ik vaak naar hem op tv. In het jaar dat ik bij de ploeg zit, denk ik niet dat ik zelfs eens met hem ben op stap geweest. Het maakt mij fier om ploegmaat van hem te zijn. Ik was teleurgesteld dat hij een enkelblessure opliep."

Gelukkig verloopt de herstelperiode prima. Zingle heeft Van Aert blijkbaar goed in de gaten gehouden tijdens de crossen. "Hij zag er erg fit uit en zijn vorm was stijgende. Ik heb de indruk dat Wout zeer comfortabel reed en erg explosief." Zingle heeft zelf in december ook een veldrit gereden in Frankrijk, weliswaar op regionaal niveau.

Verwachting is dat Van Aert prima seizoen kent

"Het droeg bij aan mijn bewondering voor het vermogen van Wout om de omschakeling te maken van het wegwielrennen naar het veldrijden. Ik denk dat hij een goed seizoen gaat hebben", aldus een optimistische Zingle.